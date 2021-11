Google Maps franchit la barre des 10 milliards de téléchargements sur le Play Store

L’application mobile numéro 1 en matière de navigation, Google Maps, vient d’atteindre le cap important des 10 milliards de téléchargements sur le Play Store, rapporte 9to5Google. Grâce à sa précision et à son ensemble de fonctionnalités, l’application est l’un des meilleurs services de cartographie disponibles, quel que soit le système d’exploitation mobile que vous utilisez.

En plus de ses fonctionnalités intéressantes et de sa précision imbattable, l’application Google Maps est gratuite, ce qui en fait un outil indispensable. Elle a désormais rejoint le petit nombre d’applications qui ont atteint 10 milliards de téléchargements sur le Google Play Store : parmi ces applications figurent également Google Play Services et l’application YouTube.

Google Maps est préinstallé dans le cadre des services mobiles de Google sur les smartphones Android, mais cela n’explique pas tous les téléchargements enregistrés par l’application sur le Play Store. D’autre part, pour les smartphones Android Go équipés d’un matériel très bas de gamme, Google propose également « Maps Go », une version allégée de l’application Maps qui utilise le navigateur Chrome pour la navigation. Cette application a atteint 500 millions de téléchargements.

Améliorations et nouvelles fonctionnalités de Google Maps

Le service s’améliore constamment et ajoute de nouvelles fonctionnalités. Récemment, la société a affirmé que les smartphones fonctionnant sous Android 12 sont désormais dotés du widget Google Maps, qui correspond désormais au nouveau thème du système d’exploitation, Material You, et dispose de la fonction Dynamic Color. La fonction Dynamic Color permet aux éléments du widget et aux applications en général de correspondre aux couleurs prédominantes du fond d’écran que vous avez choisi, et peut donc garantir un aspect plus agréable et cohérent sur Android 12.

Le nouveau widget Google Maps a également obtenu des raccourcis de navigation sur l’écran d’accueil dans le cadre d’Android 12. Le nouveau widget a obtenu quelques raccourcis utiles qui vous aideront à naviguer vers vos destinations préférées. Il peut offrir des raccourcis vers le domicile, le travail, les restaurants et les stations-service, et le nombre de raccourcis que vous pouvez intégrer dépend de la taille du widget que vous avez choisi. S’il est plus grand, vous pouvez aussi avoir des épiceries, des cafés, des hôtels et des restaurants faisant de la vente à emporter.

Mais ce n’est pas seulement le widget qui a été amélioré par Google. L’application elle-même est dotée d’une nouvelle fonction écologique pour sa navigation et sera désormais en mesure de vous guider vers les routes qui vous feront consommer moins de carburant. Pour ce faire, l’application utilise les données relatives à la pente des routes, au trafic, à la distance et aux cartes. Si vous avez la nouvelle fonctionnalité sur votre smartphone Android ou iOS, vous verrez une icône de feuille verte et blanche à côté de votre temps de conduite estimé dans l’application Maps.

Enfin, une fonctionnalité est en cours d’élaboration. Elle permettra d’afficher des informations sur les prix des péages des ponts, des routes et de toute autre dépense supplémentaire lorsque vous voyagez. Ainsi, vous pourrez choisir la route la plus rapide ou la moins chère en termes de péages.