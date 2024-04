Google Maps introduit l’IA générative pour une découverte de lieux plus intuitive

En février dernier, Google a annoncé qu’elle lançait une nouvelle expérience dans Google Maps sur mobile pour permettre aux utilisateurs de trouver des lieux en utilisant l’IA générative. Au moment de l’annonce, l’expérience devait être déployée auprès de quelques guides locaux aux États-Unis.

Deux mois et demi plus tard, il semble qu’elle soit maintenant déployée auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs. Ces utilisateurs peuvent ou non être des guides locaux.

Bien que je n’ai pas la chance de tester cette nouvelle fonctionnalité, comme beaucoup l’ont exprimé en ligne, peu ont été impressionnés. Il est vrai qu’il s’agit d’une expérimentation et qu’il faut donc s’attendre à des problèmes, comme l’a indiqué Google dans l’invitation.

Cette nouvelle fonctionnalité de Google Maps est censée aider les utilisateurs à découvrir des lieux intéressants grâce à la puissance de l’IA générative.

Cette technologie s’appuie sur une vaste base de données d’entreprises, de photos, d’avis et d’évaluations de la communauté. Elle utilise ensuite ces informations pour fournir des recommandations personnalisées et pertinentes aux utilisateurs.

Google Maps et l’IA : encore du travail

Les testeurs n’ont pas trouvé que l’application était très différente d’une recherche Google Maps classique sans la composante IA. Toutefois, Google affirme que son principal avantage réside dans sa capacité d’adaptation. La possibilité de filtrer davantage les résultats en posant des questions complémentaires est un atout. Par exemple, vous pouvez demander des résultats sur les brunchs à proximité et, une fois que vous avez obtenu vos réponses, vous pouvez changer les choses en disant quelque chose comme « et pourquoi pas pour le déjeuner ? ». En outre, les suggestions sont classées par catégories et tiennent compte de la météo.

Cependant, sa plus grande faiblesse à l’heure actuelle semble être la vitesse à laquelle elle traite et renvoie les recommandations. Pour l’instant, c’est encore assez lent et il y a encore beaucoup d’améliorations à apporter. Cela dit, Google précise que cette fonctionnalité est encore expérimentale.