La technologie de dissipation thermique Loop LiquidCool de Xiaomi est annoncée

Les smartphones deviennent de plus en plus rapides chaque année, et toute cette puissance s’accompagne d’une grande quantité de chaleur qu’il faut gérer. Les solutions de refroidissement sont devenues bien meilleures et plus intelligentes au fil des ans, les chambres à vapeur étant les plus courantes dans les flagships. La semaine dernière, Xiaomi a révélé aujourd’hui son propre point de vue unique sur le marché des solutions de refroidissement.

En effet, Xiaomi a annoncé une nouvelle solution de refroidissement destinée aux smartphones. Baptisée Loop LiquidCool, Xiaomi affirme que sa nouvelle technologie de dissipation de la chaleur a deux fois les capacités de refroidissement des chambres à vapeur classiques. La technologie Loop LiquidCool de Xiaomi améliore donc la solution actuelle qui utilise des caloducs.

Selon la société, Loop LiquidCool utilise un système de caloducs annulaires composé d’un évaporateur, d’un condenseur, d’une chambre de recharge et de conduites de gaz et de liquide. Lorsque le smartphone effectue des charges de travail importantes, le réfrigérant dans l’évaporateur s’évapore en gaz et est diffusé vers le condenseur. Dans le condenseur, le gaz redevient liquide et est collecté par de minuscules fibres dans la chambre de recharge qui remplit l’évaporateur.

« La technologie Loop LiquidCool utilise un effet capillaire qui attire l’agent de refroidissement liquide vers la source de chaleur, le vaporise, puis disperse efficacement la chaleur vers une zone plus froide, jusqu’à ce que l’agent se condense et soit capturé par un canal unidirectionnel en boucle fermée », explique Xiaomi dans son article de blog.

Ce qui rend la technologie Loop LiquidCool différente du refroidissement liquide VC existant, c’est la présence de canaux séparés pour les gaz et les liquides. Xiaomi affirme que la nouvelle conception des conduites de gaz réduit la résistance au passage de l’air de 30 % et augmente la capacité de transfert de chaleur jusqu’à 100 %.

Le Loop LiquidCool comprend également une structure de valve Tesla qui veille à ce que la circulation se fasse toujours dans le bon sens, en empêchant les gaz de se déplacer dans la mauvaise direction.

Elle est attendue en 2022

Sur la base de tests effectués sur un Mi MIX 4 personnalisé, Xiaomi a remarqué que le nouveau système de refroidissement a réussi à maintenir l’appareil en dessous de 47,7℃ lors d’une session de jeu Genshin Impact de 30 minutes. En outre, Xiaomi indique que la température du processeur était de 8,6℃ inférieures à celle de la version standard.

Xiaomi prévoit d’apporter cette nouvelle technique de dissipation de la chaleur à ses smartphones dans la seconde moitié de 2022. Il sera intéressant de voir si la technologie de refroidissement de Xiaomi fait une différence dans le monde réel.