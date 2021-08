Google Maps pourrait bénéficier d’une excellente fonctionnalité de Waze : le prix des péages

Google possède à la fois Google Maps et Waze. Ces deux applications de navigation populaires s’adressent à différentes catégories d’utilisateurs. Google Maps est de loin la plus populaire des deux. L’application offre des fonctionnalités supplémentaires utiles en plus de la navigation et des directions, permettant aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leur environnement. D’autre part, Waze est une application indispensable pour les conducteurs qui cherchent à éviter le plus possible le trafic. Les informations en temps réel provenant d’autres utilisateurs de Waze permettent à l’application de proposer des suggestions pour contourner le trafic et d’autres incidents.

Depuis environ un an, Google Maps a reçu plusieurs mises à jour et améliorations, qui le rendent toutes plus utile. Nombre de ces fonctionnalités proviennent de Waze, que l’entreprise a racheté en 2013. Cependant, une fonctionnalité que les utilisateurs demandent constamment est de voir les coûts réels des péages pendant la navigation au lieu de simplement les éviter.

Waze a ajouté les coûts des péages en 2019, et maintenant, près de trois ans plus tard, il semble que Google Maps pourrait enfin recevoir la même chose. Selon un message envoyé aux testeurs du programme preview de Google Maps, un affichage automatique des prix des péages est à venir. Cette fonctionnalité est utile, car les utilisateurs auront le temps de décider s’ils veulent éviter les péages ou continuer sur la même route.

Selon Android Police, Google a déclaré que l’application affichera automatiquement les prix des péages, des ponts et d’autres obstacles sur votre itinéraire qui nécessitent un paiement.

Selon les rapports, les coûts des routes à péage de Google Maps pourraient être affichés pendant la navigation avant que l’utilisateur ne choisisse un itinéraire spécifique. Ainsi, les utilisateurs de Google Maps pourront choisir l’itinéraire le plus rapide ou le moins cher.

Une fonctionnalité très utile

Si Google Maps indique déjà les routes à péage, c’est tout ce qu’il propose. La possibilité de savoir combien coûte un itinéraire de navigation spécifique est un atout majeur. Cela pourrait changer le choix d’un utilisateur en lui fournissant des informations plus utiles.

Gardez à l’esprit que Waze précise que ses coûts de péage ne sont qu’une estimation, en particulier pour les péages basés sur le trafic, souvent signalés par la communauté Waze. Les estimations sont basées sur le jour et l’heure de la semaine, le type de véhicule, le nombre d’essieux, l’itinéraire, etc. Ainsi, même si les péages de Google Maps ne sont pas toujours exacts à 100 %, ce sera un ajout bienvenu.