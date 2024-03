Voyagez futé avec les nouveautés Google Maps et Recherche

Planifier des vacances peut parfois ressembler à un véritable casse-tête. Par où commencer ? Quels lieux visiter ? Où manger ? Ces questions peuvent rapidement vous décourager. Heureusement, Google arrive à la rescousse avec des fonctionnalités révolutionnaires qui promettent de rendre la planification de vos prochaines escapades à la fois simple et agréable.

En effet, dans une ère où la technologie devient notre boussole pour explorer le monde, Google franchit un nouveau cap pour faciliter l’organisation de nos voyages et sorties.

À travers une série de mises à jour ingénieuses, la firme de Mountain View promet de réduire le stress lié à la planification de nos aventures, en intégrant des fonctionnalités de traduction avancées, des itinéraires de voyage alimentés par l’IA dans Google Recherche, et des recommandations personnalisées dans Maps.

Des recommandations personnalisées sur Google Maps

Désormais, les utilisateurs de Google Maps dans plus de 40 villes aux États-Unis et au Canada bénéficieront de listes de recommandations pour des lieux de restauration et des visites incontournables. Grâce à un algorithme sophistiqué, Google propose des sélections régulièrement mises à jour, incluant :

La 🔥 Trending list : Les lieux dont tout le monde parle, mis à jour chaque semaine. Parfait pour se tenir au courant de ce qui est en vogue.

La 🏆 Top List : Les endroits qui ont fait leurs preuves et qui font toujours mouche.

La 💎 Gems List : Des secrets locaux et des trésors cachés qui ne demandent qu’à être découverts. Pensez à des cafés confortables ou à des restaurants peu connus.

De plus, l’application mettra en avant des listes de recommandations émanant de sources réputées telles que Lonely Planet, The New York Times, The Infatuation, et OpenTable.

L’IA au service de votre prochain voyage

Google teste également une nouvelle fonctionnalité IA générative dans la Recherche, destinée à fournir un itinéraire de voyage exemple lorsque les utilisateurs recherchent des idées de voyage. Cet itinéraire regorge d’informations utiles, offrant des options de vols et d’hôtels, ainsi que des suggestions d’attractions locales et de restaurants.

Google précise que ces itinéraires intégreront également des détails supplémentaires sur les lieux recommandés, tels que les informations commerciales, les avis, et les photos. Les utilisateurs pourront exporter ces itinéraires vers Gmail, Docs ou Maps. Pour l’instant, cette fonctionnalité est accessible uniquement aux utilisateurs inscrits à l’expérience générative de recherche gratuite de Google.

Nouveautés dans la traduction avec Entourer pour chercher

En janvier, Google a introduit la fonctionnalité Entourer pour chercher, désormais enrichie de capacités de traduction. Les utilisateurs peuvent traduire tout contenu affiché à leur écran, comme un menu en ligne ou une page d’événements locaux, en maintenant appuyé le bouton d’accueil ou la barre de navigation et en sélectionnant l’icône de traduction.

Initialement disponible sur les appareils Pixel et la série Samsung Galaxy S24, Entourer pour chercher est en cours de déploiement sur davantage de dispositifs Android cette semaine. La fonctionnalité de traduction suivra dans les semaines à venir, selon Google.

Ces innovations de Google visent à rendre nos expériences de voyage non seulement plus simples mais aussi plus riches. En fusionnant la technologie de pointe avec nos désirs d’exploration, Google réaffirme son rôle de compagnon de voyage indispensable à l’ère numérique.

Cet été, attendez-vous à voir Maps s’offrir un nouveau visage, avec un écran d’accueil plus épuré, moins d’onglets, et de nouvelles couleurs de pin pour identifier facilement les lieux que vous avez épinglés. Google Maps transcende désormais son rôle initial de guide directionnel pour devenir un outil de voyage et de planification essentiel.