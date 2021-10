Google Maps se dote de fonctionnalités écologiques, en 2022 pour l’Europe

Au début de l’année 2021, Google a révélé qu’elle travaillait à l’amélioration de l’application Google Maps afin de proposer des options de navigation respectueuses de l’environnement. Aujourd’hui, cette fonctionnalité est officiellement disponible pour les utilisateurs de Google Maps sous Android et iOS aux États-Unis, et sera disponible en Europe en 2022.

Lorsque vous saisissez le lieu vers lequel vous vous dirigez, Google Maps vous propose l’itinéraire le plus rapide et le plus économe en carburant. Vous obtiendrez également la différence relative en matière d’économies de carburant et l’heure d’arrivée prévue.

Il est important de noter que lorsque l’itinéraire le plus rapide et l’itinéraire le plus économe en carburant ont une heure d’arrivée prévue analogue, Google Maps choisira par défaut ce dernier afin de limiter les émissions de carbone. À cet égard, l’application comportera un nouveau paramètre qui l’obligera à toujours choisir par défaut l’option la plus rapide.

Le géant de la recherche souligne que, puisque les itinéraires sont plus économiques en carburant, ils sont également mieux pour votre porte-monnaie, ce qui permet d’économiser de l’argent sur l’essence. En outre, Google affirme que cette fonctionnalité « peut éviter l’émission de plus d’un million de tonnes de carbone par an, ce qui équivaut à retirer plus de 200 000 voitures de la circulation ».

Le mode « Navigation Lite » de Google Maps

Qu’est-ce qui est encore mieux que moins d’émissions de carbone ? Eh bien, la réponse n’est aucune émission de carbone. C’est pourquoi Google prévoit d’intégrer le mode « Lite Navigation ». Il s’agit d’un nouveau mode qui permet aux cyclistes de naviguer sans entrer dans l’interface virage par virage. Google explique avoir reçu des commentaires de cyclistes disant qu’ils « ne veulent pas accéder à la navigation virage par virage lorsqu’ils font du vélo, car leur smartphone est généralement rangé pendant la majeure partie du trajet ».

En mode Navigation Lite, vous aurez une vue d’ensemble de votre position et de l’itinéraire que vous avez choisi pour atteindre votre destination. Des flèches seront visibles pour chaque virage à venir, tandis qu’en bas de votre écran, vous trouverez l’heure d’arrivée prévue en temps réel, la distance restante et même l’altitude à laquelle vous devez vous attendre. Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible, mais elle sera intégrée à l’application Google Maps dans les mois à venir.

Autre information, Google a également annoncé que les vélos et scooters en libre-service étaient disponibles dans plus de 300 villes, dont New York, Berlin et São Paulo.