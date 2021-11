Google Doodle rend hommage à l’artiste néerlandais Johannes Vermeer

Le Doodle de vendredi représente trois autres tableaux remarquables de Vermeer, comme s’ils étaient exposés côte à côte dans un musée. À gauche, L’art de la peinture (également connu sous le nom L’atelier ou l’Allégorie de la peinture), une huile sur toile réalisée entre 1666 et 1668 qui montre un artiste peignant une femme posant pour un portrait dans son atelier. Au centre se trouve La Femme écrivant une lettre et sa servante , une création de 1670-1671 qui montre une femme assise à une table en train de composer une lettre tandis que sa servante se tient derrière elle, regardant par la fenêtre en attendant que la lettre soit terminée.

L’œuvre pour laquelle il est peut-être le plus connu est la peinture à l’huile de 1665 intitulée « La jeune fille à la perle », qui a fait l’objet de plusieurs apparitions littéraires et cinématographiques ces dernières années, dont un roman historique du même nom paru en 1999 qui raconte une histoire fictive sur la création du tableau.

Bien que seuls 35 de ses tableaux aient survécu, Vermeer est considéré comme l’un des plus grands artistes de l’âge d’or néerlandais. Pour célébrer son talent, Google a consacré un Doodle à Johannes Vermeer ce vendredi 12 novembre, à l’occasion du 26e anniversaire de l’ouverture d’une exposition à la National Gallery of Art de Washington, présentant 21 de ses œuvres .