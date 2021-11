Les enchères eBay pour un iPhone USB-C ont déjà dépassé les 100 000 dollars

Le mois dernier, nous avons entendu parler d’un ingénieur du nom de Ken Pillonel qui a modifié son iPhone X d’Apple afin de remplacer son port Lightning par un port USB-C. Nous savons que de nombreux utilisateurs d’iPhone ont demandé à Apple d’effectuer ce changement pour de bon, car cela pourrait augmenter le nombre d’accessoires tiers qui fonctionneraient avec l’iPhone. Et comme la plateforme USB-C n’est pas propriétaire comme l’est la plateforme Lightning, l’achat de câbles et de chargeurs de rechange pour l’iPhone pourrait être moins cher.

Alors que l’Union européenne (UE) pourrait éventuellement obliger Apple à adopter le port USB-C pour que les appareils puissent partager un port commun et réduire les déchets électroniques, vous pouvez acheter l’iPhone X modifié par Pillonel sur eBay. Mais il vous en coûtera une fortune, puisque l’enchère la plus élevée a atteint un montant à six chiffres, soit 100 100 dollars. Et une fois que vous l’avez acheté, il est à vous puisque Pillonel affirme qu’il n’y a pas de retour possible.

Le futur riche ingénieur a déclaré à Business Insider : « Je suis assez surpris par la réaction. Je pense que la raison pour laquelle il marche si bien en ce moment est qu’il n’y a pas vraiment eu de nouvelle pièce de collection liée à Apple mise en vente ces derniers temps. Les gens qui n’ont pas eu la chance de posséder un tel objet sont donc très intéressés. Ils le considèrent comme un investissement ».

Oui, celui qui l’achètera devra le considérer comme un investissement, car le gagnant de l’enchère n’aura pas le droit d’utiliser réellement l’appareil puisqu’il est considéré comme une preuve de concept. Les enchères se terminent ce jeudi à 17 heures, heure française. Jusqu’à présent, des milliers de personnes ont consulté l’annonce et 173 ont fait une offre. Les enchères se font maintenant par tranches de 100 dollars.

L’ingénieur s’est mis en quête de l’iPhone le moins cher qu’il pouvait trouver et les seuls conseils qu’il a pu trouver sur Internet provenaient de personnes qui déconseillaient aux autres de tenter l’expérience. Pillonel a déclaré : « Je pense que l’iPhone est l’un des appareils électroniques grand public les plus utilisés au monde qui n’a pas encore franchi le pas [vers l’USB-C] ». Et de poursuivre : « Beaucoup de gens sont frustrés par cette situation, moi y compris. En tant qu’ingénieur, je suis toujours désireux d’acquérir de nouvelles compétences, et ce projet m’a donné l’occasion de le faire. Pour toutes ces raisons, j’ai pensé : peut-être que je devrais être celui qui le fait ».

Si elle est approuvée par le Parlement européen, les fabricants ont 24 mois pour se conformer aux nouvelles règles

La plupart des téléphones en Europe utilisant l’USB-C (grâce à l’énorme part de marché qu’Android commande dans le monde), l’Union européenne voit une opportunité de forcer les fabricants de tous les appareils à utiliser la plateforme USB-C sur le continent. Outre les appareils tels que les smartphones et les tablettes, l’UE souhaite l’appliquer aux appareils photo, aux enceintes portables, aux consoles de jeux vidéo et aux casques audio.

L’UE souhaite également une recharge rapide universelle. L’objectif est de faire en sorte que tous les appareils en Europe fonctionnent avec le même chargeur, qui, soit dit en passant, ne pourra pas être ajouté à ces appareils dès leur sortie de l’emballage. Mais chaque chose en son temps : la proposition doit être votée par le Parlement européen, après quoi les fabricants auront 24 mois pour se conformer aux nouvelles règles.

En supposant que cela passe, le premier iPhone à avoir un port USB-C pourrait être l’iPhone 16 en fonction du calendrier du plan de l’UE. Mais d’ici là, qui sait ? L’iPhone 15 qui l’a précédé pourrait se retrouver totalement dépourvu de port.