Apple en Chine : Visite stratégique de Tim Cook et nouveau Store à Shanghai

Tim Cook, le patron d’Apple, est en visite à Shanghai avant l’ouverture d’un nouveau magasin dans la ville ce jeudi. Cette visite fait suite à de récents rapports faisant état d’une baisse des ventes d’iPhone en Chine.

Sur la plateforme Weibo, le PDG a posté de nombreux messages au cours des derniers jours pour raconter sa semaine, à quelques jours de l’ouverture de la nouvelle boutique.

Dans l’un de ces messages, il déclare : « Nonghao Shanghai ! J’ai passé la matinée à me promener sur le Bund avec Zheng Kai et à savourer un petit-déjeuner classique de Shanghai. Je suis toujours très heureux d’être de retour dans cette ville remarquable ». D’autres posts le montrent en train de rencontrer les créateurs de la série Nikki and Love chez Papergames qui, selon Cook, « produisent l’un des jeux les plus populaires de l’App Store ».

Il y a quelques semaines, au début du mois de mars, Counterpoint Research a publié des rapports suggérant que les ventes d’iPhone en Chine avaient chuté au cours des 6 premières semaines de l’année.

Selon eux, Apple a chuté de 24 % au cours de cette période en raison d’une concurrence acharnée et d’un mois de janvier 2023 anormalement élevé.

L’analyste principal Mengmeng Zhang a été cité dans l’étude pour expliquer ce qui s’est passé : « Principalement, elle a dû faire face à une concurrence féroce dans le haut de gamme de la part d’un Huawei résurgent, tout en se faisant écraser au milieu par des prix agressifs de la part d’entreprises comme OPPO, Vivo et Xiaomi…. ». « Bien que l’iPhone 15 soit un excellent appareil, il ne présente pas d’améliorations significatives par rapport à la précédente version, de sorte que les consommateurs se sentent bien de conserver les iPhone d’ancienne génération pour le moment ».

Apple confronté à une concurrence intense en Chine

Contrairement aux mauvaises nouvelles concernant Apple, le chercheur indique que les marques de smartphones les plus performantes au cours des 6 premières semaines ont été Huawei, et son ancienne filiale, Honor.

Les livraisons d’unités de smartphones Huawei ont augmenté de 64 % en glissement annuel au cours des 6 premières semaines de 2024. La baisse des ventes d’Apple signifie que l’iPhone a jusqu’à présent perdu sa couronne de smartphone le plus vendu en Chine. Ils n’ont obtenu ce statut pour la première fois qu’en 2023.