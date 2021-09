Apple va être contrainte d’inclure un port USB-C pour son iPhone en 2023

C’est en train de se produire, Apple pourrait bien être contraint de passer à l’ère de l’USB-C. Ce jeudi 23 septembre, la Commission européenne va annoncer une proposition législative pour une norme de charge commune à tous les appareils électroniques, affirme un fonctionnaire de la CE à Politico.

Les responsables européens font pression depuis un certain temps en faveur d’une norme de charge commune, malgré les protestations d’Apple et d’autres acteurs du secteur technologique. Bien sûr, cela concernera d’autres fabricants qu’Apple, mais il leur suffira d’harmoniser leurs normes de charge rapide par des logiciels interopérables, alors que Apple serait contraint de remplacer également le port Lightning de ses iPhone par un port USB-C standard.

Les législateurs européens affirment qu’un chargeur commun serait plus pratique pour les consommateurs et plus respectueux de l’environnement. Apple s’est opposée à l’adoption de normes de chargement obligatoires, affirmant qu’elles freineraient l’innovation, gêneraient les consommateurs et créeraient des déchets électroniques inutiles.

D’ailleurs, la Commission européenne n’a pas vu d’inconvénient à ce qu’Apple décide en 2020 de ne pas mettre de chargeurs dans les boîtes des iPhone, car elle souhaite que les fabricants donnent à leurs clients le choix d’utiliser leurs anciens chargeurs, réduisant ainsi les déchets électroniques.

Le type de port que l’UE rendrait obligatoire n’est pas clair, mais il s’agirait probablement de l’USB-C. En 2018, la moitié des chargeurs vendus avec les smartphones avaient un connecteur micro-USB, tandis que 29 % avaient l’USB-C avec une augmentation depuis. À l’époque, 21 % avaient le format Lightning propriétaire d’Apple, mais cela a également augmenté avec le temps.

Un iPhone USB-C ou un iPhone sans port ?

Bien qu’Apple dispose de ports USB-C sur certains matériels, le format Lightning est standard sur ses iPhone. Alors que certaines rumeurs indiquent qu’un iPhone USB-C est probable à l’avenir, d’autres rapports suggèrent qu’Apple n’adoptera pas l’USB-C de sitôt et pourrait plutôt opter pour un iPhone entièrement dépourvu de port.

Alors, quand Apple sera-t-elle contrainte de passer aux ports de charge USB-C, du moins en Europe ? La proposition présentée par la Commission européenne devra d’abord être votée et acceptée dans un an environ, puis les États membres disposeront d’une année supplémentaire pour la transposer en lois. Heureusement, la Commission européenne accorde aux fabricants une année supplémentaire pour mettre en œuvre les changements, de sorte qu’ils devront s’adapter d’ici à la fin de 2023. Il sera alors trop tard pour que l’iPhone 15 d’Apple soit livré sans port Lightning, mais l’iPhone 16 devra être un smartphone USB-C si Apple ne l’adopte pas avant.