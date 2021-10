Un iPhone avec un port USB-C ? Un ingénieur en robotique en a fabriqué un

Dans la vidéo YouTube intitulée « Le premier iPhone USB-C au monde », il affirme que l’USB-C de son iPhone X modifié permet non seulement de charger la batterie, mais aussi de transférer des données. Il convient de noter que l’homme à l’origine de l’iPhone X avec USB-C n’est pas n’importe quel utilisateur d’Apple. Pillonel est titulaire d’un master en robotique obtenu à l’École polytechnique fédérale de Zurich, en plus de ses connaissances en électronique.

Selon Apple Insider , le géant de Cupertino propose toujours exclusivement le câble Lightning pour un seul appareil de sa gamme de produits — l’iPhone. Même le dernier-né de la gamme, l’iPhone 13, est toujours équipé du type de connexion que le géant de la technologie a dévoilé pour la première fois en 2012 avec l’iPhone 5. À l’époque, le port et le câble Lightning ont été présentés comme une mise à niveau du vieillissant connecteur 30 broches que les iPod utilisaient. Selon ScreenRant , le port Lightning était considéré comme un progrès à l’époque en raison de sa conception réversible et des vitesses de transfert plus rapides qu’il offrait.