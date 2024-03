Nouvelle pub Apple : Face ID plus impénétrable que jamais

Face ID, la technologie de reconnaissance faciale sécurisée d’Apple, a fait ses débuts avec l’iPhone X en 2017. Bien que peu d’annonces d’Apple aient mis l’accent sur ce système depuis lors, certaines publicités restent mémorables. L’une d’elles, diffusée en 2017, mettait en scène une lycéenne ouvrant des casiers d’un simple regard, soulignant ainsi le pouvoir de Face ID de manière ludique et imaginative.

Récemment, Apple a publié une nouvelle publicité de 30 secondes pour Face ID intitulée « iPhone 15 Face ID-Nice Try ! », sur sa chaîne YouTube de Singapour. Cette publicité dépeint une situation familiale où, suite à la réception d’un iMessage, différents membres de la famille tentent sans succès de déverrouiller l’iPhone 15 avec leur visage, jusqu’à ce que le propriétaire revienne et l’ouvre sans effort.

Le message « Face ID. Aide à garder les secrets en sécurité. Détendez-vous, c’est un iPhone » apparaît, renforçant l’image de Face ID comme un gardien fiable de la vie privée.

Cette fonctionnalité est devenue tellement fiable et intégrée dans l’expérience utilisateur que la plupart des utilisateurs d’iPhone la prennent pour acquise. Selon les consultants de Display Supply Side (DSCC), les prochains modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max intégreront même les caméras et les lumières de Face ID sous l’écran, signalant une évolution continue de cette technologie.

La publicité « iPhone 15 Face ID-Nice Try ! » devrait apparaître sur différentes plateformes de diffusion en continu, notamment pendant les tournois de basketball universitaire de la NCAA, ainsi que lors de retransmissions de la Major League Baseball, de la NBA et de la NHL, soulignant l’importance stratégique de Face ID dans la communication d’Apple.