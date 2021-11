Le Samsung Galaxy S22 Ultra se dévoile en images avec son S Pen au programme

Les premières images réelles du très attendu Galaxy S22 Ultra de Samsung viennent de fuiter, nous donnant ce qui est probablement notre premier regard sur le prochain flagship qui est un peu plus tangible que de simples rendus. Grâce à Jon Prosser de Front Page Tech, nous pouvons voir le Galaxy S22 Ultra dans toute sa gloire.

Le premier changement inattendu qui frappe est l’absence d’un îlot dédié à la caméra où résident toutes les lentilles de l’appareil. En effet, le Galaxy S20 Ultra et le Galaxy S21 Ultra présentaient des îlots de caméras assez proéminents, mais le Galaxy S22 Ultra se débarrasse complètement de cet élément de conception important et le remplace par… rien. Le Galaxy S22 Ultra est doté de lentilles le caméra qui dépassent directement du panneau arrière du smartphone en forme de P. Il s’agit certainement d’un retour à une époque plus simple où les capteurs photo étaient beaucoup moins imposants d’un point de vue visuel, mais l’absence de l’îlot photo auquel nous nous sommes habitués ces derniers temps nécessitera certainement un peu de temps pour s’y habituer, même si cela semble élégant.

Un autre élément important à retenir de nouvelles images du Galaxy S22 Ultra est l’écran légèrement incurvé, qui va à l’encontre des rumeurs selon lesquelles Samsung opterait pour un écran entièrement plat cette fois-ci. À en juger par les photos qui ont fuité, le S22 Ultra pourrait présenter un écran légèrement plus incurvé que le Galaxy S21 Ultra, mais cela reste à voir une fois que les smartphones seront officiels ou que des fuites encore plus crédibles attireront notre attention.

Ce qui fait également forte impression c’est le design à cadre plat au bas du smartphone, qui rappelle certainement les Galaxy Note 10+ et Galaxy Note 20 Ultra d’un passé pas si lointain. C’est un retour bienvenu au design classique et discret du Galaxy Note, qui met en valeur l’ADN des phablettes de Samsung. En revenant au bas de l’appareil, nous voyons qu’il y a une port Sim/probablement un emplacement pour carte Micro SD, un port USB-C, un haut-parleur.

De plus, nous pouvons également voir le S Pen soigneusement rangé dans son emplacement. Cette caractéristique a fait l’objet de nombreuses rumeurs concernant le Galaxy S22 Ultra, et elle a en fait éveillé les soupçons selon lesquels l’appareil haut de gamme du début de l’année prochaine pourrait en fait être appelé Galaxy Note 22 Ultra. Pour l’instant, au moins, le nom Galaxy S22 Ultra semble rester, et il semblerait que les caractéristiques uniques de la gamme Galaxy Note seront complètement absorbées par les téléphones Galaxy S les plus haut de gamme à l’avenir.

Un lancement attendu en février

L’écran Super AMOLED de 6,8 pouces à fréquence de rafraîchissement variable est photographié ici, avec certaines parties censurées de l’écran noircies pour apparemment cacher certaines informations sensibles. En fait, il y a beaucoup de ces modifications dans presque toutes les photos du Galaxy S22 Ultra, ce qui en dit long sur leur crédibilité — elles contiennent certainement des informations qui pourraient révéler qui a divulgué l’appareil Samsung attendu.

Ironiquement, il y a un autocollant non ambigu à l’arrière de l’appareil, mettant en garde contre les fuites, les photos, et surtout que le smartphone n’est pas destiné à la vente.

Le trio Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, et Galaxy S22 Ultra devrait être annoncé en janvier ou février, bien que certains des derniers rapports indiquent une sortie en février au MWC 2022.