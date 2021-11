Microsoft Teams permet de couper votre micro depuis la barre des tâches de Windows 11

by

by

Microsoft facilite la mise en sourdine de votre microphone lorsque vous ne souhaitez pas être entendu lors des appels Teams. Dans la dernière version du canal Dev de Windows 11, une nouvelle icône de coupure du son apparaît dans la barre des tâches lorsque des applications de communication comme Microsoft Teams sont utilisées.

L’itération initiale de cette icône fonctionne comme on peut s’y attendre, bien qu’elle soit actuellement réservée à certains bêta-testeurs de Windows 11. Au lieu de devoir rechercher manuellement le bouton de mise en sourdine dans Teams, vous pouvez cliquer sur l’icône Microphone dans la barre des tâches de Windows 11 et choisir l’option Muet. Vous pouvez également utiliser l’icône pour voir le statut audio de votre appel et savoir quelle application accède à votre microphone. L’icône sera présente tout au long de votre appel, quel que soit le nombre de fenêtres ouvertes ou le contenu de votre écran.

« Finis les moments gênants ou embarrassants où vous oubliez de désactiver ou de couper votre microphone. Vous pouvez désormais communiquer et collaborer avec confiance et facilité grâce à la nouvelle fonction de coupure du son des appels de Windows 11“, ont écrit Amanda Langowski et Brandon LeBlanc, qui dirigent le programme Windows Insider.

Ce bouton muet initial ne fonctionne qu’avec la version de bureau de Teams avec des comptes scolaires ou professionnels, et tous les membres du programme Insider inscrits sur le canal Dev de Windows 11 ne le verront pas forcément. Microsoft prévoit d’accélérer le déploiement de l’icône au fil du temps et d’en assurer la prise en charge dans l’application de discussions de Windows 11 prochainement.

D’autres applications de communication telles que Slack, Zoom ou Google Meet peuvent exploiter cette fonctionnalité et l’ajouter également, mais il semble que ce soit aux développeurs de ces applications de l’activer.

Uniquement sur le canal Dev

Une fois le test bêta terminé, Microsoft prévoit de déployer l’icône de sourdine dans la version grand public de Windows 11. L’entreprise indique que cela sera fait dans une future mise à jour de service. Lorsque tout le monde en disposera, ce sera la dernière fonctionnalité permettant de gagner du temps qui sera ajoutée à Windows 11. Parmi les autres fonctionnalités, citons Snap Layouts, l’application Widgets et le menu Démarrer centré qui affiche des liens vers les fichiers et les applications les plus récents.

La build Windows Insider, qui apporte cette nouvelle icône de mise en sourdine du micro, aborde également plusieurs autres problèmes de Windows 11, allant de l’Explorateur de fichiers et de la barre des tâches à la recherche. Si vous voulez vraiment en faire l’expérience par vous-même, vous pouvez choisir votre PC sous Windows 11 dans le canal Dev du programme Windows Insider pour l’obtenir. Mais, comme l’a mentionné Microsoft, tous les Windows Insider ne verront pas cela. Et gardez à l’esprit que les builds du canal Dev de Windows 11 sont connus pour être instables.