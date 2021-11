Google rend hommage à Charles K. Kao, « le père de la fibre optique »

En 1966, Charles K. Kao, ingénieur électricien et physicien d’origine chinoise, est l’auteur d’une proposition qui allait révolutionner les communications mondiales et jeter les bases de l’internet que nous connaissons aujourd’hui.

Avec son collaborateur George Hockham, Charles K. Kao propose d’utiliser de fines fibres de verre pour transmettre des données sur de longues distances, en remplacement des encombrants fils de cuivre alors utilisés dans les télécommunications. Bien qu’initialement rejetée, sa proposition allait transformer la technologie des communications et l’industrie dans son ensemble.

Pour souligner la contribution de Kao à la technologie, Google rend hommage à l’ingénieur jeudi avec un Doodle célébrant son 88e anniversaire. Le Doodle animé représente Charles K. Kao, largement connu comme « le père de la fibre optique », utilisant une fibre laser verte pour transmettre des données d’un bout à l’autre du Doodle.

Né à Shanghai le 4 novembre 1933, Charles Kao a étudié l’anglais, le français et le chinois classique avant de partir en Angleterre pour étudier le génie électrique. Après avoir obtenu sa licence, Kao est allé travailler aux Standard Telecommunication Laboratories à Harlow, en Angleterre, tout en préparant un doctorat en génie électrique.

À l’époque, les fibres de verre ne pouvaient transporter des impulsions lumineuses pour les signaux téléphoniques que sur 20 mètres avant que la lumière ne se dissipe presque entièrement. Mais l’article de Kao, publié en 1966 et qui a fait date, intitulé Dielectric-Fiber Surface Waveguides for Optical Frequencies, laissait entendre qu’il serait possible de transmettre des signaux lumineux sur plus de 100 kilomètres à travers une fibre de verre ultra-pure.

Kao et Hockham notent dans leur conclusion « qu’une fibre de matériau vitreux » d’une construction spécifique « représente un guide d’ondes optique pratique possible avec un important potentiel comme nouvelle forme de support de communication ». Quatre ans plus tard, inspiré par la vision de Kao, un groupe de chercheurs a produit la première fibre ultra-pure.

Merci Charles K. Kao !

Les recherches de Kao, qui ont fait date, ont permis l’expansion rapide des communications à large bande grâce aux centaines de millions de kilomètres de câbles en fibre optique qui acheminent des quantités massives de données autour du globe en une fraction de seconde. Pour ses travaux, Kao a partagé le prix Nobel de physique en 2009.

Kao a ensuite supervisé la mise en œuvre des réseaux de fibre optique dans le monde entier et s’est concentré sur l’éducation dans les années 1980, en tant que vice-chancelier de l’Université chinoise de Hong Kong et en fondant la Fondation des écoles indépendantes de Hong Kong.

Kao est décédé en 2018 à l’âge de 84 ans.