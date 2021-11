Nothing travaillerait sur plus de 5 nouveaux produits

Nothing travaillerait sur plus de 5 nouveaux produits

La société Nothing de Carl Pei (ancien cofondateur de OnePlus) prévoirait de lancer plus de 5 nouveaux produits dans un proche avenir. Dans une interview accordée à India Today, le vice-président et directeur général de Nothing India, Manu Sharma, a pris un moment pour révéler les projets de la société pour l’avenir.

Selon le rapport, Nothing travaille actuellement à la mise sur le marché de plus de 5 nouveaux produits. « Pour aller de l’avant, notre mission est de construire pour l’avenir. Nous accélérons très rapidement la construction d’un pipeline de produits, nous avons déjà cinq produits en développement que nous accélérons pour remplir notre mission de lancer des produits emblématiques et nous sommes enthousiastes à ce sujet », a déclaré Sharma à India Today.

Nothing n’a pas révélé un calendrier concernant la date à laquelle ces produits verront le jour. Cependant, le rapport mentionne que nous pourrions voir un produit de plus de la société d’ici la fin de l’année. Grâce aux rumeurs passées, nous savons déjà que la société travaille sur au moins un smartphone et une batterie externe.

La batterie externe, qui pourrait s’appeler Nothing Power 1, arriverait d’ici la fin de l’année. Quant au téléphone, il arriverait en 2022 et pourrait être lancé sur le marché comme le Nothing Phone 1.

Bon, cela fait deux de moins que les cinq mentionnés par Manu Sharma. Que pourraient être les trois autres ? Eh bien, nous pourrions voir des appareils de la maison connectée de Nothing, dont un ou deux pourraient être des enceintes connectées. Un dispositif portable sous la forme d’une smartwatch ne semble pas non plus trop tiré par les cheveux. Enfin, nous pourrions voir la deuxième génération, ou une version pro, des écouteurs ear(1).

L’Inde est le pays qui a le plus contribué aux ventes mondiales des ear(1)

Bien que nous ne connaissions pas encore le catalogue exact des produits, les prochains gadgets de Nothing adopteront également une approche centrée sur le design. « Nous sommes très attachés à notre approche du design. Bien sûr, elle est menée par Carl Pei, qui est à la barre et qui dirige depuis l’avant. Je pense qu’en l’espace d’un an, nous avons réussi à nous imposer comme l’une des marques les plus attendues sur le marché stagnant de la technologie grand public », a ajouté M. Sharma.

Une information intéressante révélée dans le rapport concerne le chiffre d’affaires des Nothing ear(1). D’après le rapport, l’Inde est le pays qui a le plus contribué aux ventes mondiales des ear(1) et le principal marché qui a contribué au succès des ear(1). Avec le partenariat de Nothing avec Qualcomm, il sera intéressant de voir ce que la société a en réserve pour ses clients à l’avenir.