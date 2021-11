Si vous êtes un utilisateur actif d’Instagram, il est fort probable que vous ayez vu des Stories vous incitant à poster vos meilleures photos de coucher de soleil, des mèmes ou votre morceau de musique préféré par le biais d’un autocollant « Ajout perso ». Instagram déploie un nouvel autocollant dans les Stories appelé « Ajout perso », qui permettra aux utilisateurs de participer à des fils de discussion publics sur la plateforme.

Dans le tweet d’Instagram sur la nouvelle fonctionnalité, on peut voir un compte utilisant la fonction « Ajout perso » pour montrer sa « tenue du jour ». En appuyant sur l’autocollant, vous pouvez voir qui a répondu à l’invite « Ajout perso », et les réponses à la Story sont visibles publiquement.

Vous pouvez rejoindre la chaîne en cliquant simplement sur le bouton « Ajout perso » et en téléchargeant votre propre story en réponse. « Avec des invites personnalisées et des réponses publiques, vous pouvez partager l’autocollant et voir qui y répond dans ses propres Stories », a déclaré Instagram dans son tweet.

Pour trouver la nouvelle fonctionnalité, enregistrez une Story et sélectionnez l’icône de l’autocollant dans la barre de navigation supérieure. Vous verrez alors le nouvel autocollant « Ajout perso », où vous pourrez ajouter une légende et inciter les autres à lancer un fil de discussion. N’oubliez pas que cette fonctionnalité est en cours de déploiement et qu’elle n’est peut-être pas encore visible sur votre application.

Le nouvel autocollant d’Instagram semble être un moyen de permettre plus d’interaction entre les utilisateurs en créant un fil visuel sur un sujet — et en rendant les réponses publiquement visibles, c’est un autre moyen pour les utilisateurs de découvrir plus de comptes à suivre.

Add Yours = a sticker that creates public threads in Stories 🤝 With custom prompts and public responses, you can share the sticker and see who responds to it in their own Stories. pic.twitter.com/C9AXiFEo92 —Instagram (@instagram) November 1, 2021

Cibler les adolescents

Avec des concurrents comme TikTok et Snapchat qui gagnent du terrain sur Instagram (et qui s’avèrent plus populaires chez les adolescents, selon une étude américaine), il est logique qu’Instagram cherche davantage de moyens de réengager un public plus jeune.

Des documents obtenus par le New York Times montrent que l’application de partage de photos considère la perte des utilisateurs adolescents comme préjudiciable à son activité : « Si nous perdons l’ancrage des adolescents aux États-Unis, nous perdons le pipeline », peut-on lire dans un mémo marketing.

Instagram consacrerait la majorité de son budget marketing annuel à cibler les adolescents, et il semble que la fonction « Ajout perso » soit un nouvel élément de cette stratégie.