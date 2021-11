Apple aurait réduit de 50 % la production d’iPad pour garantir les composants de l’iPhone 13

La pénurie mondiale de puces affecte l’ensemble du secteur de la technologie mobile et Apple fait partie des géants technologiques potentiellement touchés. Hier, 9to5Mac a rapporté que, selon des sources industrielles, Apple a décidé de réduire la production d’iPad afin d’économiser des composants pour la série d’iPhone 13.

Les pénuries mondiales de puces ont affecté Apple et d’autres géants de la technologie. En raison de cette situation, des produits tels que la nouvelle et puissante série d’iPhone 13 ou l’Apple Watch Series 7 sont faiblement approvisionnés dans le monde entier et les expéditions de commandes sont retardées. Afin d’essayer d’atténuer le problème, Apple aurait réduit une partie de la production d’iPad afin d’économiser des composants pour les iPhone.

Selon des sources, Nikkei Asia a rapporté que Apple a « fortement réduit » la production d’iPad en raison de la pénurie mondiale de puces, dans le but d’avoir suffisamment de composants pour la série d’iPhone 13. Selon les informations, Apple souhaite augmenter les expéditions d’iPhone, et l’iPad est moins demandé que l’iPhone.

La production d’iPad aurait été réduite de 50 %, et la production des anciens modèles d’iPhone aurait également été réduite, donnant la priorité à la toute nouvelle série phare d’Apple. Certains des composants de l’iPhone 13 sont partagés dans ces appareils.

Actuellement, la demande pour les derniers produits d’Apple a augmenté. Bien que l’iPhone soit la principale priorité d’Apple, les ventes d’iPad sont loin d’être faibles et cette année, la société a expédié 40,3 millions d’unités jusqu’à présent.

Faites vos achats de Noël maintenant !

Comme vous pouvez l’imaginer, le fait qu’Apple réduise la cadence de production signifie que vous devrez attendre plus longtemps pour recevoir votre commande d’iPad, si vous en avez une. Actuellement, l’estimation de l’expédition de certains modèles d’iPad est reportée à la mi-décembre, mais elle pourrait glisser encore davantage. Les analystes ont déclaré que la pénurie mondiale de puces pourrait se poursuivre l’année prochaine, de sorte que les acheteurs devront potentiellement s’habituer aux longs délais d’expédition des produits Apple et de ceux des autres géants de la technologie.

À l’approche des fêtes de fin d’année, les gens sont à la recherche de cadeaux pour leur famille et pour eux-mêmes. Récemment, Apple a indiqué sur son site Web que les clients peuvent faire leurs achats plus tôt, probablement dans le but de faire en sorte que ces commandes arrivent avant les fêtes. En outre, le géant de Cupertino a prolongé la date limite de retour et tous les produits achetés chez Apple entre le 1er novembre et le 25 décembre pourront être retournés jusqu’au 8 janvier 2022.