De nouveaux rendus montrent les Galaxy S22 et S22+ avec des côtés plats

La série Galaxy S22 pourrait donner du fil à retordre à Samsung l’année prochaine. Nous avons vu un nouveau lot de fuites concernant le Galaxy S22. Ces nouveaux rendus proviennent de la publication néerlandaise LetsGoDigital, où nous pouvons voir le présumé design de ce qui pourrait être les modèles les plus abordables de la gamme Galaxy S22.

Les rumeurs suggèrent que la nouvelle série de smartphones Galaxy S22 sera lancée plus tard que prévu en 2022. Cependant, cela n’empêche pas les sources de nous montrer le possible design des prochains appareils. Les derniers rendus d’images ont été publiés sur la chaîne YouTube de Super Roader et plus tard sur la publication néerlandaise LetsGoDigital. Les nouvelles images révèlent que la nouvelle itération de la série Galaxy S ressemble beaucoup à une version améliorée de la série Galaxy S21 de cette année. Les nouvelles images suggèrent que le Galaxy S22 et le S22+ conserveront la conception du S21, ce qui signifie que seul le Galaxy S22 Ultra recevra d’importants changements de conception.

Bien que cela puisse être une déception pour certains, cela pourrait se terminer favorablement pour Samsung et les smartphones Galaxy S22 en fin de compte. Une partie de la raison perçue pour laquelle Samsung s’en tient au même look est en fait de faire en sorte que l’image du Galaxy S21 reste la même. Le Galaxy S de cette année n’a pas été à la hauteur des attentes en termes de ventes, et Samsung pourrait essayer intentionnellement de l’étirer un peu plus.

Cela donne également au flagship de Samsung une identité visuelle plus stable qui fait cruellement défaut dans la génération actuelle de smartphones. Chaque année semble apporter un nouveau design qu’il est devenu presque impossible d’identifier les marques parmi les autres. Malgré toutes les critiques dont a fait l’objet le design de l’iPhone 13, qui est resté inchangé, il est toujours facile de reconnaître un iPhone, même dans un groupe de clones. Le design du Galaxy S21 et, bientôt, du Galaxy S22 de Samsung pourrait servir à cela, d’autant que presque personne n’a copié son étrange bosse de caméra.

Le modèle standard devrait disposer d’un écran OLED de 6,06 pouces avec une résolution full HD+, tandis que le S22+ pourrait arborer un écran de 6,55 pouces, ce qui signifie qu’il pourrait être un peu plus petit que celui que nous obtenons dans le Galaxy S21+. En outre, les nouveaux appareils pourraient arriver avec une face avant plate, même si elle n’est pas aussi plate que celle que l’on trouve sur la dernière gamme d’iPhone 13.

Un lancement en février

Les rumeurs affirment également que la nouvelle série Galaxy S22 sera équipée du nouveau processeur Snapdragon 898 de Qualcomm aux États-Unis et en Corée, tandis que le reste du monde disposera d’un processeur Exynos 2200 doté du GPU fabriqué par AMD. Les rapports suggèrent également que Samsung a également commencé à produire en masse les composants nécessaires à l’assemblage des nouveaux appareils Galaxy S, qui comprennent des câbles flexibles et d’autres pièces non critiques.

On pense également que la nouvelle série Galaxy S22 pourrait être lancée en février, lors du prochain MWC 2021, car la fenêtre de lancement de janvier pourrait être utilisée pour lancer le nouveau Galaxy S21 FE.