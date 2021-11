Samsung aurait commencé la production en série de pièces du Galaxy S22

L’un des points forts des prochains smartphones de la série S sera la puce Exynos 2200 alimentée par une puce AMD, qui alimentera apparemment les modèles destinés à l’Europe. En outre, contrairement à l’année dernière, il est fort probable que le prochain modèle Ultra dispose d’un compartiment dédié au stylet S Pen. Ce modèle est également susceptible d’offrir de meilleures caractéristiques pour l’écran et le bloc de la caméra, ainsi qu’une charge plus rapide. La rumeur veut que le Galaxy S22 Ultra soit doté d’un design analogue à celui du Galaxy Note 21, tandis que les deux autres variantes pourraient présenter un design inspiré de l’iPhone 13.

