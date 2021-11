Samsung lancerait le Galaxy S21 FE au CES 2022 en janvier

Nous avons entendu des nouvelles sur le Galaxy S21 FE ici et là depuis de nombreux mois, mais de nouvelles sources familières avec le sujet affirment maintenant que Samsung va effectivement lancer le prochain appareil Galaxy S21 FE au CES 2022. Cela place la fenêtre de sortie du Galaxy S21 FE à la première semaine de janvier, entre le 5 et le 8 janvier 2022.

SamMobile a rapporté que des sources familières avec l’affaire disent maintenant que nous pourrions bientôt voir le Galaxy S21 FE voir enfin le jour. Nous avons précédemment entendu que l’appareil serait lancé le 11 janvier, ou quelque part en janvier ou février, mais il s’agissait plutôt de rumeurs.

Il est intéressant de noter que Samsung devrait également dévoiler la prochaine génération de la série Galaxy S22 en janvier ou février, donc le timing n’est pas exactement ce que nous attendions tous. Samsung a probablement été confronté à beaucoup de problèmes d’approvisionnement et d’autres problèmes de pénurie comme d’autres fabricants de smartphones dans l’industrie et a probablement dû repousser les dates depuis que nous avons d’abord entendu que l’appareil serait lancé dans le courant du mois d’août aux côtés des séries Galaxy Z Fold et Flip.

Il n’est pas encore clair à quel point les informations sont légitimes, alors prenez-les avec des pincettes. Le prochain CES se tiendra à son endroit habituel, à Las Vegas, du 5 au 8 janvier, et il sera organisé à la fois physiquement et virtuellement. Cela fait des années que Samsung n’a pas fait d’annonces officielles majeures lors de son événement CES, et ce serait la première grande annonce depuis des années.

Samsung, ainsi que d’autres entreprises, annonce généralement des appareils pour la maison connectée et d’autres appareils qui sont souvent des concepts et ne sont pas produits en série.

Des images du Galaxy S21 FE

Et jusqu’ici, le Galaxy S21 FE a été vu dans des rendus et rien de plus. Cela change aujourd’hui, grâce à une nouvelle rumeur qui provient du célèbre Roland Quandt. Les images montrent la plaque arrière de l’appareil, à la fois de l’extérieur et de l’intérieur, et sont un autre rappel que le Galaxy S21 FE va être une version dépouillée du Galaxy S21. Samsung devra rogner sur quelques spécifications pour atteindre le prix annoncé, qui, selon une fuite, sera inférieur à celui du Galaxy S20 FE (699 euros).

https://t.co/pg7fgbzbio buncha stores have them in stock already, it seems. — Roland Quandt (@rquandt) November 1, 2021

L’un de ces domaines est le matériau de construction, comme on peut le voir sur les photos. Le S21 FE n’a pas une finition haut de gamme et semble plutôt utiliser du plastique. Bien que le bloc de la caméra ressemble à celui des Galaxy S21 et S21+, il est peu probable que le smartphone hérite de leur configuration, et sera plutôt équipé d’un capteur principal de 32 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels.

Enfin, les photos sont également en phase avec les rapports qui disent que le smartphone sera disponible dans une myriade de teintes, y compris blanc, gris, vert et violet.

Et des spécifications intéressantes

La plupart des fuites ont indiqué que le téléphone aura le processeur Qualcomm Snapdragon 888 sous le capot, mais une variante Exynos existerait également. Il sera associé à 6 ou 8 Go de RAM et à 128 ou 256 Go de stockage.

L’écran sera apparemment de 6,4 pouces et le smartphone devrait être équipé d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh. Parmi les autres spécifications qui ont fait l’objet de fuites, citons un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, la prise en charge de Dolby Atmos et une résistance à la poussière et à l’eau IP68.