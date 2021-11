ASUS ROG Flow Z13 : un concurrent de la Surface Pro qui se connecte à un GPU externe ?

Plus tôt dans la journée, nous avons vu une fuite affirmant que Lenovo travaille sur un ThinkBook Plus de 17 pouces qui dispose d’un deuxième écran en position verticale à côté du clavier de l’ordinateur portable. En plus de la fuite du Lenovo ThinkBook Plus, Evan Blass nous a montré des photos d’un appareil portable 2-en-1 de ASUS ROG qui s’apprête à concurrencer Surface Pro 8 de Microsoft.

En effet, ASUS pourrait sortir un successeur au ROG Flow X13, l’ordinateur portable convertible qui peut se transformer en un véritable PC de jeu. Evan Blass a tweeté une photo du ROG Flow Z13 — à première vue, il ressemble assez à la nouvelle Surface Pro 8 de Microsoft. Cependant, il est susceptible d’offrir des performances impressionnantes.

Si la fuite du ROG Flow Z 13 ressemble au X13, nous savons déjà comment il pourrait se comporter. Le X13 est un ordinateur portable convertible qui peut être connecté à la carte graphique externe (eGPU) d’ASUS appelée XG Mobile qui booste les performances de l’ordinateur.

Pour ceux qui l’ignorent, le eGPU sert également de dock USB avec un certain nombre de ports, transformant le convertible de 13 pouces en une véritable plateforme de jeu. En outre, le eGPU peut également être utilisé pour les modèles 3D et les rendus. Il semble que le ROG Flow Z13 puisse être relié à un eGPU de la même manière, donc Microsoft devrait probablement s’inquiéter.

+ ROG Flow Z13 (not to be confused with Flow X13) pic.twitter.com/DLH7fmNHVt —Ev (@evleaks) October 31, 2021

Un lancement au CES 2022 ?

Le ROG Flow X13 vient de sortir cette année, il serait donc intéressant de voir quelles améliorations ASUS a prévues pour le Z13. L’image fait partie d’une série de fuites qui comprenait également des images du ROG Zephyrus Duo 16 et des écouteurs sans fil ROG. Il n’y a pas d’informations supplémentaires sur l’un de ces gadgets, et il n’est pas clair d’où proviennent les images.

Il se peut que ASUS se prépare simplement pour le CES 2022 en janvier, ou qu’elle prépare un lancement de produit surprise.