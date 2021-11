L’image du Lenovo Thinkbook Plus montre un 2e écran à côté du clavier

Les smartphones ne sont pas les seuls appareils dotés d’écrans multiples et pliables. Après avoir fabriqué un ordinateur portable avec un écran pliable, Lenovo travaille maintenant sur un appareil avec deux écrans. Le fiable Evan Blass, alias @evleaks, a publié une image sur Twitter montrant un Lenovo ThinkBook Plus de 17 pouces avec un deuxième écran à droite du clavier.

L’écran semble être utilisé pour dessiner ou écrire sur une image en couleur sur l’écran principal de l’ordinateur portable, et il semble que l’ordinateur comprendrait un clavier complet et un grand trackpad ainsi qu’un écran extra-large. L’image montre également ce qui ressemble à un stylo ou à un stylet de dessin, ce qui renforce l’idée que le périphérique est destiné au dessin.

Have you guys seen this yet? 17-inch ThinkBook Plus from Lenovo… pic.twitter.com/OElc5ZM3pb — Ev (@evleaks) October 31, 2021

Le deuxième écran du Asus ZenBook Pro Duo était de 14 pouces et avait un écran IPS au format 32:9, mais celui de Lenovo semble plus petit. Il semble toutefois que l’écran soit aussi grand que celui de nombreuses petites tablettes. Ce qui signifie qu’il est possible de faire beaucoup de choses sur cet écran.

De plus, les écrans du Zenbook permettent également de répartir le contenu entre l’écran principal et l’écran secondaire. Il est probable que Lenovo permettra aux utilisateurs de faire de même. En fait, l’image que Blass a postée montre la même image sur ce qui ressemble à Microsoft Paint et sur l’écran secondaire.

Il n’y a pas d’autres détails sur l’image que Blass a publié dans le cadre d’un fil d’autres images de fuite.

Un lancement en fin d’année ou au CES 2022 ?

Lenovo a annoncé son ThinkBook Plus Gen 2 au CES en janvier, qui avait un panneau E-ink de 12 pouces sur son capot. La société a présenté le premier ThinkBook Plus au CES 2020, également avec un écran E-ink intégré dans son capot. Cela signifie-t-il que Lenovo abandonne l’écran sur le capot au profit d’un écran intégré à côté du clavier ? C’est possible.

On ne sait pas exactement d’où proviennent les dernières images du ThinkBook Plus, mais il semble probable qu’il s’agisse d’un produit que Lenovo se prépare à présenter au CES 2022, qui ouvrira ses portes le 5 janvier, bien qu’un lancement pendant les fêtes de fin d’année soit également possible.