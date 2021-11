Les spécifications du Pixel 6a pourraient comporter une mise à niveau de la caméra ultra-large

Quelques références aux prochains smartphones de la gamme Pixel ont été déterrées dans le code de Google, et il semble que le Pixel 6 Pro ne restera pas longtemps le smartphone de Google avec les spécifications de caméra de haut niveau.

Le plus costaud des nouveaux modèles de la gamme Pixel a le nom de code interne « cloudripper », rapporte Mishall Rahman, et il arriverait avec l’ensemble de capteurs de caméra suivant :

Cependant, c’est la correspondance exacte du Pixel 6 Pro, donc, comme quelqu’un le souligne à juste titre, il pourrait s’agir d’une plateforme de développement pour Google afin de tester de nouvelles fonctionnalités de la caméra avant de les publier ou de mettre à jour le matériel existant.

Il pourrait également s’agir de la caméra du smartphone pliable Pixel Fold de Google dont on parle depuis longtemps, mais il est peu probable que Google soit en mesure d’y inclure un zoom périscopique tout en le gardant raisonnablement fin.

Possible next Pixel phone camera setups:

bluejay:

IMX363

IMX386

IMX355

cloudripper:

GN1

IMX663

IMX586

IMX386

Haven't confirmed this myself, but a trusted dev said they found this in theC liblyric library.

They also found references to the pipit and retrofin code-names.

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 30, 2021