Meta, anciennement Facebook, pourrait lancer une smartwatch dotée d’une caméra en 2022

Dans les premières images divulguées de la smartwatch de Facebook, tout est clair : il y a une encoche, qui est le genre de chose dont les gens aiment se moquer, et ce qui semble être une caméra frontale. Sur la photo, l’écran de la montre est éteint, mais le petit capteur de la caméra est clairement visible.

La photo, qui a été rapportée par Bloomberg, a été trouvée dans l’application de la société pour ses lunettes connectées Ray-Ban Stories. La montre, appelée « Milan » dans le code, est dotée d’un grand écran comme l’Apple Watch — mais cette smartwatch n’a pas de caméra. La photo présentée aujourd’hui n’est peut-être pas une version que les consommateurs verront un jour, selon Bloomberg. Néanmoins, elle confirme les précédents rapports sur les travaux de Facebook.

S’il s’agit de la même montre que celle dont nous avons parlé en juin, il y aura également une deuxième caméra détachable. La caméra frontale pourrait être utilisée pour les appels vidéo et a une résolution de 1080p. La montre prendra en charge la technologie LTE. En février dernier, une source a rapporté que la montre disposera de fonctions de santé, de fitness et de messagerie.

La fonction d’appel vidéo donnera à la Meta Watch un certain avantage sur les smartwatches d’autres sociétés, car aucune des Apple Watch, Samsung Galaxy Watch ou Garmin ne prend en charge les appels vidéo. Des rapports précédents ont suggéré que la Meta Watch prendra en charge les appels vidéo 1080p et les réseaux 4G LTE. La montre se connecterait à la fois aux smartphones Android et aux iPhone depuis une application, selon le rapport.

En juin, le plan était de lancer l’appareil à l’été 2022, bien que la source de Bloomberg indique qu’il n’y a pas encore eu de décision finale sur le calendrier de sortie.

Un lancement en 2022

Le marché des smartwatches est dominé par Google, Garmin, Samsung et Apple. Pour se distinguer, l’offre de Facebook est donc censée imiter de plus près un smartphone. Soulignant la rivalité, le PDG Mark Zuckerberg s’est attaqué à plusieurs reprises à ce qu’il a appelé les « plateformes fermées », faisant probablement référence à Android et iOS, lors de la keynote Connect de jeudi.

Hier, Facebook a rebaptisé sa société mère Meta. Mais une MetaWatch de 2014 existe déjà. Avec un peu de chance, cela signifiera d’étranges procès autour de la marque et de la propriété intellectuelle — et la découverte juridique qui va avec.