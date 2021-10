Microsoft Teams arrive sur le Microsoft Store de Windows 11

La présence de Teams dans le Microsoft Store est tout à fait logique, d’autant plus que l’entreprise souhaite faire de la boutique la destination unique pour tout. Et dans Windows 11, la boutique fait l’objet d’une refonte massive qui inclut les boutiques d’applications tierces, y compris le Epic Games Store, ainsi que davantage de navigateurs, puisqu’ils sont désormais autorisés à utiliser leur propre moteur.

