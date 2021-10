Les rapports trimestriels d’Apple affichent des chiffres étonnants en matière de services et de ventes de MacBook

Il semble que 2021 ait également été une année fructueuse pour Cupertino. La société a déclaré un total de 9,17 milliards de dollars au 4e trimestre de son exercice 2021, qui s’aligne sur le 3e trimestre de l’année en cours. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a mentionné qu’il y avait une forte demande pour les MacBook, le MacBook Air M1 se distinguant parmi les autres.

De plus, l’entreprise a également atteint un record historique de revenus grâce à ses services.

Les chiffres de vente d’Apple ne cessent de s’améliorer, puisque le directeur financier de la société, Luca Maestri, a déclaré que les revenus de la société pour les Mac ont été les meilleurs au cours des 5 derniers trimestres. Il est important de rappeler que la société n’a pas sorti de nouveaux Mac au cours de ce trimestre, les derniers modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces n’étant disponibles que depuis peu. Cependant, la principale vedette derrière le succès des ventes de MacBook d’Apple est le MacBook Air. Les ventes de MacBook connaissent toujours un grand succès. La pandémie affecte toujours le monde, et de plus en plus de personnes sont obligées de continuer à travailler depuis leur domicile.

Le MacBook Air n’est pas le seul produit à avoir enregistré de bons chiffres, puisque la section iPad a également réussi à rapporter 8,25 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 21 % par rapport aux chiffres de vente de l’année dernière. Ces ventes ont été directement influencées par le lancement du nouvel iPad et de l’iPad mini.

En ce qui concerne les services d’Apple, la société a enregistré un bénéfice de 18,27 milliards de dollars au quatrième trimestre de l’exercice 2021, ce qui constitue un record absolu de recettes trimestrielles. Ce bond des revenus représente une augmentation de près de 25 % par rapport aux 14,54 milliards de dollars déclarés l’année dernière à la même période. Cela a été possible grâce aux 745 millions d’abonnements payants d’Apple, ce qui représente une amélioration significative d’une année sur l’autre.

Luca Maestri a déclaré que les services d’Apple ont apporté 68 milliards de dollars de revenus en 2021, ce qui est une différence majeure par rapport aux années précédentes puisque cela triple les chiffres des bénéfices de la société d’il y a 6 ans. Les revenus des services d’Apple comprennent tout ce qui est généré par l’App Store, Apple Music, Apple Arcade, Apple Pay, Apple Card, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+, AppleCare+, et plus encore.

Les ventes d’iPhone 13 se portent bien !

Apple a lancé l’iPhone 13 plus tôt cet automne, mais ce n’est pas un secret que la société a eu du mal à gérer les problèmes d’inventaire, car il n’y a pas assez d’unités disponibles pour les clients à travers le monde. Ainsi, à l’heure actuelle, trouver un iPhone 13, en particulier les modèles Pro et Pro Max, est assez difficile, Apple semblant être consciente du problème et s’efforçant activement de le résoudre.

C’est ce qu’a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise, expliquant que la société garde toujours un œil sur l’offre existante et qu’elle essaie maintenant de résoudre tous les problèmes d’inventaire que les détaillants et ses magasins rencontrent.