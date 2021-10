Facebook vient de révéler son nouveau nom : Meta

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé en cette fin de semaine, lors de l’événement Connect de la société, que le nouveau nom de Facebook sera Meta qui vient du grec et signifie « au-delà », ce qui correspond à la direction que prend l’entreprise en se concentrant sur la réalité virtuelle et augmentée. « Nous sommes une entreprise qui construit de la technologie pour se connecter », a déclaré Zuckerberg. « Ensemble, nous pouvons enfin mettre les gens au centre de notre technologie. Et ensemble, nous pouvons débloquer une économie de créateurs massivement plus grande ».

« Pour refléter qui nous sommes et ce que nous espérons construire », a-t-il ajouté. Il a déclaré que le nom Facebook n’englobe pas complètement tout ce que l’entreprise fait maintenant, et qu’il est encore étroitement lié à un produit. « Mais au fil du temps, j’espère que nous serons perçus comme une entreprise métaverse ».

Mark Zuckerberg est propriétaire de l’identifiant Twitter @meta et de meta.com, qui redirige désormais vers une page d’accueil sur Facebook décrivant les changements. Lors de la conférence Connect, Zuckerberg a présenté plusieurs plans ambitieux pour ce qu’il appelle un Internet connecté, « axé sur les gens », qui se concentre moins sur les réseaux sociaux dans leur forme traditionnelle et davantage sur les nouvelles formes de médias comme la réalité augmentée et virtuelle.

Ce changement de marque s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’entreprise pour ne plus être connus comme une simple société axée sur les réseaux sociaux, mais désormais comme une société liée au projet de Métaverse.

Dans un article de blog publié jeudi, Zuckerberg a écrit que la structure de l’entreprise ne changerait pas, mais que la façon dont elle communique ses résultats financiers changerait. « À partir de nos résultats pour le quatrième trimestre de 2021, nous prévoyons de rendre compte de deux segments d’exploitation : Family of Apps et Reality Labs », a-t-il expliqué. « Nous avons également l’intention de commencer à négocier sous le nouveau nom boursier que nous avons réservé, MVRS, le 1er décembre. L’annonce d’aujourd’hui n’a aucune incidence sur la manière dont nous utilisons ou partageons les données ».

Une holding pour toutes les propriétés

Facebook fait l’objet d’un examen approfondi depuis plusieurs semaines, après que des révélations basées sur des documents internes accablants fournis au Wall Street Journal par Frances Haugen ont montré, entre autres, que la plateforme Instagram de Facebook était devenue un lieu toxique pour les adolescents, en particulier les filles. Et les régulateurs antitrust font pression pour que l’entreprise soit démantelée, car la confiance du public dans la plateforme de réseaux sociaux est en baisse.

Lundi, plusieurs organes de presse ont publié des détails supplémentaires sur les documents internes divulgués à la Securities and Exchange Commission et fournis au Congrès sous une forme expurgée. Ces documents montrent la profonde inquiétude des chercheurs de Facebook quant au vieillissement de sa base d’utilisateurs et au fait que la plateforme perdait de son attrait auprès des jeunes générations.

Les premières spéculations se sont concentrées sur un changement analogue au changement de marque de Google en 2015, lorsque l’entreprise a annoncé qu’elle deviendrait l’une des nombreuses sociétés chapeautées par une holding plus importante appelée Alphabet. Pour Facebook, l’application « bleue » originale rejoindrait Instagram, WhatsApp et Oculus sous une société mère. Un nouveau nom peut changer la façon dont la société procède à partir de maintenant, mais dans l’ensemble, vous pouvez vous attendre à ce que certaines de ses plateformes héritées restent exactement comme elles sont aujourd’hui.