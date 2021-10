Comment utiliser des autocollants de liens de Stories sur Instagram ?

Instagram a annoncé que les autocollants de liens sont déployés pour tout le monde sur la fonctionnalité Stories. Auparavant disponible pour les entreprises et les influenceurs, tout le monde peut désormais créer une Story et y joindre un lien Web, ce qui permet à chacun de trouver beaucoup plus facilement son produit ou sa marque préférée.

Les Stories d’Instagram permettent à un utilisateur de créer un instantané rapide de ce qu’il a pu voir lors de ses voyages, et cette Story peut durer dans 24 heures, où elle expire. Analogue aux Stories de Snapchat, cette fonctionnalité a été rapidement adoptée par les utilisateurs d’Instagram depuis ses débuts en 2016.

Désormais accessibles à tous, les créateurs peuvent les utiliser pour donner accès à du contenu externe, les vendeurs peuvent les utiliser pour faire un lien vers des biens à vendre et tout le monde peut les utiliser pour fournir un lien vers un site qui fournit des informations supplémentaires ou un contexte pour sa Story.

Les autocollants jouent depuis longtemps un rôle important dans de nombreuses applications de messagerie et plateformes de réseaux sociaux, et Instagram n’est pas étranger à cet égard. La plupart du temps, les autocollants sont simplement des ajouts esthétiques amusants à une image, mais ils peuvent aussi être utiles. En plus des autocollants de style bande dessinée, les utilisateurs peuvent depuis un certain temps ajouter des autocollants de localisation, de questions et de sondages à leurs Stories.

Si cela vous semble un peu familier, c’est parce que le partage de liens n’est pas une fonctionnalité totalement nouvelle. Cependant, jusqu’ici l’option de partage de liens par « swipe-up » dans les Stories n’était disponible que pour un nombre limité de personnes — spécifiquement les utilisateurs vérifiés et ceux ayant un certain nombre d’abonnés.

Un processus très simple !

La fonctionnalité étant désormais disponible, vous pourriez bien vous demander comment l’utiliser. En bref, c’est très simple, et très proche du même processus que l’ajout d’autres autocollants spéciaux à vos Stories.

Lancez l’application Instagram sur votre appareil Commencez une nouvelle Story et capturez le contenu que vous souhaitez inclure Appuyez sur l’icône d’autocollant en haut de l’écran Appuyez sur l’autocollant Lien Saisissez l’adresse vers laquelle vous souhaitez créer un lien et appuyez sur Terminé. Repositionnez, recolorez et personnalisez l’autocollant comme vous le souhaitez. Publiez votre Story

Il est bon de voir Instagram mettre cette option à la disposition de tous. L’idée même de la plateforme de réseau social est de rassembler les gens et, en donnant à tous l’accès aux mêmes outils, Instagram contribue à uniformiser un peu les règles du jeu. Et en prime, les autocollants de liens sont vraiment très pratiques à avoir !

Cependant, Instagram ne prévoit pas de laisser les utilisateurs se déchaîner avec cette nouvelle liberté. Vous ne pourrez toujours pas publier de liens sur vos traditionnelles publications de photos. En outre, les utilisateurs qui enfreignent fréquemment les directives communautaires de l’entreprise se verront retirer leur accès aux autocollants de liens. À part cela, nous pouvons dire adieu au « Lien dans la bio » pour de bon.