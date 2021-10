Les puces Alder Lake de 12e génération d’Intel inaugurent une nouvelle génération de processeurs x86

Après avoir annoncé les processeurs de 11e génération au début de l’année, Intel est de retour avec sa gamme de processeurs Core de 12e génération dotés d’une toute nouvelle technologie. Les puces Alder Lake de 12e génération d’Intel marquent le début d’une nouvelle ère pour les puces de la société. L’annonce d’aujourd’hui marque l’aboutissement de tous ses efforts ces derniers mois sous la forme de matériel réel que vous pouvez acheter et utiliser. Intel utilise également ces nouvelles puces pour introduire un grand nombre de futurs supports pour des normes plus avancées.

Avec des vitesses allant jusqu’à 5,2 GHz, Intel change cette fois-ci la façon de fabriquer ses processeurs. Vous constaterez que chaque processeur possède à la fois des cœurs de performance et d’efficacité, à l’instar du processeur M1 d’Apple. Le processeur phare i9-12900K possède 16 cœurs (huit de performance et huit efficaces) avec 24 threads au total. Ce n’est pas tout, puisque le PCIe 5.0 est introduit aux côtés de la DDR5. La gamme Alder Lake d’Intel vous semble-t-elle intéressante ? Continuez à lire pour en savoir plus.

Les processeurs M1 d’Apple sont basés sur l’architecture ARM, qui exploite des cœurs à la fois performants et efficaces pour différentes tâches. Les derniers processeurs Core de 12e génération d’Intel s’inspirent de cette architecture et combinent essentiellement deux styles de traitement différents dans un seul processeur. Chacun des nouveaux processeurs d’Intel de la gamme comporte un mélange de cœurs de performance et d’efficacité, le i5-12600KF étant doté de 6 cœurs de haute performance et 4 cœurs d’efficacité, tandis que le i9-12900K, plus haut de gamme, est une combinaison 8/8.

Intel présente également sa dernière gamme comme étant « le meilleur processeur de jeu au monde », le i9-12900K à 24 cœurs étant son fleuron. La société revendique jusqu’à 25 % de FPS en plus sur Troy : A Total War Saga, 28 % de plus sur Hitman 3, et 23 % de plus dans Far Cry 6, le i9-12900K sera une fois de plus la référence en matière de jeu si Intel a quelque chose à dire à ce sujet.

De plus, avec le Wi-Fi 6E prêt à l’emploi et de solides performances en matière de création de contenu, les processeurs de 12e génération seront certainement un excellent choix pour toute configuration de bureau, tout bien considéré.

Les nouvelles puces de Intel sont tournées vers l’avenir

Il est indéniable que Intel a pris du retard dans l’adoption de la norme PCIe 4.0. AMD l’a adopté au moins un an avant Intel, et ce n’est qu’en mars dernier que la société a finalement adopté la norme. Cependant, tout cela va changer avec PCIe 5.0. Intel présente la toute dernière norme avec « un débit d’E/S jusqu’à deux fois supérieur à celui de PCIe 4.0 » et jusqu’à quatre voies supplémentaires de support PCIe 4.0. Cela signifie que nous pourrions bientôt voir des disques M.2 NVMe avec des taux de transfert aussi rapides que 16 Go/s, soit 100 % de plus que les alternatives PCIe 4.0 actuelles. L’adoption de cette technologie et son transfert vers le stockage pourraient prendre du temps, mais c’est une possibilité, c’est le moins que l’on puisse dire.

La DDR5 est également de la partie, portant la bande passante à 4 800 MT/s. Si certains kits de mémoire DDR4 affichent cette vitesse sur la boîte, c’est généralement dû à un overclocking de la part du fabricant. Le fait d’avoir une vitesse native plus élevée de 4 800 MT/s devrait permettre aux applications et au système de mieux s’adapter à une mémoire vive plus performante. Ceci, ainsi que d’autres optimisations apportées par la DDR5, se traduira par de meilleures performances dans le monde réel.

La DDR5 profitera principalement aux stations de travail haut de gamme, la plupart des consommateurs ne remarquant pas vraiment de différence dès le départ. Cependant, il s’agit d’un élément à surveiller au fur et à mesure que la technologie progresse et que nous commençons à voir la production de DDR4 diminuer pour laisser la place à la prochaine génération.

Le plus grand changement dans les puces de bureau d’Intel depuis 2015

Les puces de 12e génération représentent une chance pour Intel de se racheter après sa gamme d’ordinateurs de bureau de 11e génération, qui a tenté de compenser le vieillissement du processus 14 nm d’Intel et ses difficultés avec les retards de fabrication 10 nm en utilisant les conceptions 10 nm rétroportées au processus 14 nm. Mais en raison des différences entre les deux architectures, Intel a été contraint de réduire le nombre de cœurs qu’elle pouvait offrir sur les puces de 11e génération par rapport au matériel de 10e génération qui l’a précédé. En conséquence, les modèles de l’année dernière offraient de piètres performances multi-threads.

Les nouvelles puces pour ordinateurs de bureau ne sont également qu’un début : Intel a de grands projets pour l’architecture hybride Alder Lake, qui comprend des puces mobiles (un exemple présenté comporte 6 cœurs à haute performance et 8 cœurs d’efficacité) et des puces ultra-mobiles (comme un modèle avec 2 cœurs à haute performance et 8 cœurs d’efficacité) pour les ordinateurs portables et d’autres appareils portables à l’avenir.

Précommande dès aujourd’hui, livraison début novembre

Les précommandes pour les nouvelles puces Intel de 12e génération commencent aujourd’hui, et les puces seront disponibles le 4 novembre. Malheureusement, les nouvelles puces nécessitent une nouvelle carte mère… Vous devrez donc procéder à un changement complet.