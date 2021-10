Vous pourrez bientôt personnaliser la barre de navigation de votre application Twitter

Twitter a récemment testé de nombreuses nouvelles fonctionnalités et options pour son application mobile afin d’en faire une expérience plus utile. Hier, Alessandro Paluzzi a découvert que la plateforme de réseaux sociaux allait ajouter une autre fonctionnalité à son application mobile : la personnalisation de la barre de navigation, rapporte 9to5Mac.

Selon Paluzzi, qui est connu pour découvrir des fonctionnalités cachées ou en préparation pour les applications de réseaux sociaux, vous pourrez personnaliser la barre de navigation de l’application Twitter, mais vous ne pourrez pas avoir moins de deux onglets ou plus de cinq (accueil + cinq onglets personnalisés).

Actuellement, la barre de navigation de l’application Twitter affiche par défaut les icônes Accueil, Recherche, Notifications et Messages. Cependant, les nouvelles fonctionnalités telles que les Spaces et les Communautés donnent l’impression que la barre de navigation est un peu encombrée. Avec la nouvelle option de personnalisation, vous serez en mesure de choisir celles que vous voulez sur la barre de navigation. Cette fonctionnalité est en cours de développement et n’est pas encore disponible pour le grand public.

#Twitter keeps working on the ability to customize the navigation bar 👀 Here’s how you can customize the navigation bar 👇🏻 pic.twitter.com/HL0bf8Tw8t —Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 25, 2021

En outre, vous pourrez disposer d’onglets pour accéder aux Listes, aux Signets, au Profil et à la Monétisation. L’icône d’accueil serait la seule à être obligatoire et ne pourrait pas être supprimée ou remplacée par autre chose.

Cependant, il est possible que cette nouvelle option de personnalisation ne soit pas disponible pour tous les utilisateurs, mais selon les conclusions de Paluzzi, elle pourrait être réservée aux personnes ayant souscrit un abonnement à Twitter Blue. Twitter Blue coûte 2,99 dollars par mois et donne accès à des fonctionnalités supplémentaires sur l’application.

Nouvelles fonctions et fonctionnalités en chantier pour Twitter

Twitter a récemment investi beaucoup d’efforts dans le développement de nouvelles fonctionnalités pour la populaire plateforme de réseaux sociaux. L’entreprise a également publié des fonctionnalités intéressantes et très utiles.

Récemment, la société a rendu accessible la création d’un Twitter Space pour tout le monde. Les espaces sont une fonction relativement nouvelle, lancée au début de l’année lorsque des applications comme Clubhouse gagnaient en popularité, et ils vous permettent d’animer une conversation audio avec vos abonnés. Avant la récente mise à jour, l’hébergement d’un espace Twitter était une fonctionnalité réservée à ceux qui avaient plus de 600 abonnés, mais désormais tout le monde peut héberger un espace, quel que soit le nombre d’abonnés. Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les utilisateurs d’Android et d’iOS.

Une autre fonctionnalité utile que la plateforme a lancée récemment est la possibilité de supprimer des abonnés sans les bloquer réellement. Cette fonctionnalité était en cours de développement depuis un certain temps, et elle est maintenant en phase de test sur le Web. Elle vous permet de modifier la liste de vos abonnés sans bloquer personne, ce qui est un changement bienvenu si vous ne voulez pas créer d’hostilité entre vous et l’autre partie (ce que le blocage peut effectivement faire) et que vous souhaitez simplement restreindre votre cercle.