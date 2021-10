macOS Monterey est disponible, comment le télécharger dès maintenant ?

La mise à jour attendue de macOS Monterey est en cours de déploiement sur les appareils Apple pris en charge. La mise à jour peut mettre un certain temps à apparaître sur votre machine, mais rassurez-vous, elle apparaîtra tôt ou tard — cela peut prendre quelques heures avant de la voir apparaître dans vos mises à jour.

Comment vérifier si macOS Monterey est disponible sur votre appareil ?

Pour savoir si vous avez déjà la mise à jour disponible au téléchargement pour votre appareil, vous pouvez procéder comme suit :

Allez dans le coin supérieur gauche et cliquez sur le logo Apple

Cliquez sur À propos de ce Mac

Cliquez sur Mise à jour de logiciels…

Regardez si vous avez une nouvelle mise à jour

Sinon, voici le lien officiel de l’App Store pour télécharger macOS Monterey directement.

Quand macOS Monterey commencera-t-il à être déployé ?

Apple a dévoilé la nouvelle mise à jour macOS Monterey lors de son événement WWDC, et a récemment annoncé que macOS Monterey serait disponible à partir du 25 octobre 2021. Apple a diffusé la nouvelle mise à jour de macOS sur les appareils Apple compatibles hier soir.

Disponibilité et prise en charge

macOS Monterey prendra en charge la majorité des appareils qui ont pu exécuter macOS Big Sur l’année dernière. Malheureusement, cela signifie également qu’Apple a abandonné la prise en charge de quelques appareils, tels que les MacBook Air et les iMac sortis en 2013, 2014, ainsi que le MacBook 2015.

J’ai rassemblé une liste d’appareils qui sont compatibles et prennent en charge macOS Monterey :

iMac : fin 2015 et plus tard

iMac Pro : 2017 et ultérieur

MacBook Air : début 2015 et ultérieur

MacBook Pro : début 2015 et ultérieur

Mac Pro : fin 2013 et ultérieur

Mac mini : fin 2014 et ultérieures

MacBook : début 2016 et ultérieur

Caractéristiques de macOS Monterey

Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons la possibilité de définir les Mac comme cible AirPlay pour lire du contenu provenant des iPhone et iPad, ainsi que Raccourcis, le logiciel d’automatisation d’iOS d’Apple. Des améliorations ont également été apportées à FaceTime, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité de Note rapide.

Malheureusement, certaines des plus grandes nouveautés de Monterey, Universal Control et SharePlay, ne semblent pas être disponibles au lancement. Apple indique que ces deux fonctionnalités seront disponibles « plus tard cet automne ».

Apple a présenté la fonctionnalité Universal Control lors de son événement WWDC 2021. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’utiliser de manière transparente les appareils Mac et iPad comme un seul appareil, ce qui permet aux utilisateurs d’utiliser le clavier et la souris du Mac pour interagir, partager et utiliser l’iPad sans aucun autre accessoire. Ainsi, Universal Control permet de glisser-déposer des fichiers entre plusieurs machines différentes. Il vous permettra également de contrôler plusieurs appareils Apple, y compris les Mac, MacBook et iPad, avec la même souris et le même clavier.

SharePlay permettra de partager de la musique, des séries TV, des films et bien d’autres choses encore, tout en étant connecté à FaceTime. Une fois qu’elle sera disponible, Apple indique que vous pourrez utiliser cette fonctionnalité avec Apple Music, Apple TV+ et des « services tiers populaires » non nommés.

Les nouvelles sont meilleures en ce qui concerne la refonte de Safari, qui utilise désormais par défaut une interface plus traditionnelle plutôt que le nouvel onglet controversé présenté à la WWDC. Les premiers utilisateurs se sont plaints que, entre autres choses, les modifications rendaient beaucoup trop difficile de savoir quel onglet était actuellement actif.

En guise de résumé, voici toutes les fonctionnalités qui sont disponibles dans le nouvel OS :