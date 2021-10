Le nouveau fond d’écran de Windows 11 Insider ressemble au fond d’écran de Windows XP de 2001

Le fond d’écran de 2001 comprend un logo Windows en grisaille avec un motif ondulé. Le récent fond d’écran du thème sombre Windows Insiders comporte également un logo Windows ondulé, mais avec un look moderne et épuré . Vous pouvez consulter la comparaison entre les deux fonds d’écran ici même :

Pour ceux qui l’ignorent, Windows XP était une version majeure à l’époque, puisqu’il remplaçait à la fois Windows 2000, destiné aux entreprises, et Windows Me, destiné aux PC. Il a été commercialisé le 25 octobre 2001. Le système d’exploitation va donc fêter son 20e anniversaire dans quelques jours.