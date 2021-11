La mise à jour de macOS Monterey aurait fait disjoncter les anciens Mac, et pose des problèmes

Comme annoncé lors de son événement matériel Unleashed aux côtés des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec une encoche (que vous pouvez cacher), Apple a commencé à déployer la mise à jour macOS Monterey le 25 octobre de la semaine dernière. Maintenant, si vous prévoyez de passer à macOS Monterey pour expérimenter toutes les nouvelles fonctionnalités de macOS 12, vous devrez procéder avec prudence, car la mise à jour pourrait bloquer les anciens Mac.

Comme le rapporte MacRumors, des utilisateurs se sont adressés à l’assistance Apple et à Twitter pour demander de l’aide après que la mise à jour macOS Monterey a fait disjoncter leur Mac. Il ne semble pas s’agir d’un problème isolé, car il existe de multiples rapports d’utilisateurs de MacBook soulignant le problème de bricking de macOS 12.

« Je mettais à jour mon MacBook Pro de 2018 et tout se passait bien jusqu’à ce que l’écran devienne soudainement noir et maintenant il ne s’allume plus. J’ai vérifié la prise, le câble, le bloc de charge, tout. J’ai maintenu l’alimentation pendant 10 secondes et rien ne se passe. Je n’ai aucun signe de vie sur mon MacBook », écrit un utilisateur de MacBook Pro sur le site Apple Support Community.

Si tout cela vous semble familier, c’est parce que c’est le cas. Ce n’est pas la première fois qu’une mise à jour de macOS bloque les anciens modèles de MacBook Pro. En novembre de l’année dernière, la mise à jour macOS Big Sur d’Apple a fait disjoncter les anciens MacBook Pro. Eh bien, tout comme l’année dernière, la mise à jour de macOS semble hanter les utilisateurs d’anciens matériels Mac cette fois-ci.

Si vous aviez l’intention de mettre à jour macOS Monterey sur votre Mac de génération précédente, il serait préférable d’attendre une nouvelle mise à jour qui ne rende pas votre machine inutilisable.

Les applications consomment beaucoup de RAM sur macOS Monterey ?

En outre, selon un nouveau rapport, macOS Monterey ne gère pas non plus très bien l’utilisation de la RAM des applications. Selon ce rapport, les applications sous macOS Monterey consomment de grandes quantités de RAM, parfois jusqu’à 20 Go de RAM.

MacRumors appelle ce bug « fuite de mémoire ». Il s’agit d’un bug dans lequel un processus macOS spécifique ou une application reste en cours d’exécution en arrière-plan, au lieu que le système l’arrête ou l’efface. Il en résulte que macOS Monterey consomme des quantités « anormalement » élevées de mémoire interne ou de RAM. Il est intéressant de noter que, comme le rapporte MacRumors, les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces récemment introduits en 2021 sont affectés par le bug. Plusieurs communautés, dont Twitter, Reddit et les forums d’assistance d’Apple, sont pleines de personnes qui signalent le bug.

So glad I got 64GB of memory on my new Mac so I can use 26GB of it for control center… Wait … what. pic.twitter.com/inCOPaii1o —Gregory McFadden (@GregoryMcFadden) October 28, 2021

Le YouTuber Gregory McFadden a partagé une capture d’écran sur Twitter montrant que son nouveau MacBook Pro 2021 avait plus de 20 Go de RAM sur sa mémoire de 64 Go obstruée par le Centre de contrôle de macOS Monterey. Des personnes sur Twitter ont également signalé que Firefox présente le bug de la « fuite de mémoire » sur le nouveau MacBook Pro exécutant macOS Monterey.

Apple n’a pas encore dit un mot sur ce bug. Mais, étant donné que le bug est assez répandu, on s’attend à ce qu’Apple le corrige avec une mise à jour de macOS Monterey bientôt.