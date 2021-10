Apple publie iOS 15.1 avec SharePlay et plus d’options pour la caméra de l’iPhone 13 Pro

Apple publie aujourd’hui iOS 15.1 et iPadOS 15.1, et la grande nouveauté est le retour de SharePlay. SharePlay est une fonctionnalité qui devait à l’origine être intégrée à iOS 15. Elle permet d’appeler des amis ou des membres de la famille pour regarder des films, des séries TV ou écouter de la musique ensemble. SharePlay synchronise le contenu pour que tout le monde puisse le regarder en même temps.

Par exemple, disons que vous et vos amis êtes de grands fans d’une série TV. Vous pouvez diffuser des épisodes en continu sur Disney+, en partageant le plaisir de regarder la série avec vos amis sur FaceTime. Vous pouvez également partager un album que vous aimez depuis FaceTime. Tous les services de streaming ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité, mais pour l’instant, Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok et Twitch fonctionnent avec la plateforme.

Avec Share Play, qu’Apple appelle une « nouvelle façon de partager des expériences synchronisées dans FaceTime », chaque utilisateur dispose de commandes lui permettant de mettre en pause, de lire, de rembobiner ou d’avancer rapidement le contenu. Et lorsque quelqu’un commence à parler, le volume intelligent diminue automatiquement le son.

Amélioration pour l’iPhone 13 Pro…

iOS 15.1 comprend également quelques améliorations des options de caméra pour les modèles iPhone 13 Pro. Une nouvelle bascule Macro automatique pour l’iPhone 13 Pro est disponible, vous permettant de désactiver le mode macro automatique si vous le trouvez gênant. La capture vidéo ProRes est également disponible dans iOS 15.1, de sorte que vous pouvez capturer des vidéos de meilleure qualité sur un iPhone 13 Pro à 30 fps à 1080 p sur les modèles de 128 Go ou 4K sur les modèles de 256 Go et plus.

Avec la mise à jour iOS 15.1, vous pouvez conserver votre carte de vaccin COVID-19 dans l’application Cartes afin de l’avoir toujours sur vous (en supposant que vous ayez toujours votre iPhone dans votre poche). Enfin, si vous êtes un utilisateur de HomePod, iOS 15.1 ajoute la prise en charge de Lossless Audio et Dolby Atmos avec Spatial Audio pour le HomePod et le HomePod Mini.

… et des bugs

La liste des correctifs apportés par Apple avec cette mise à jour gratuite comprend des sujets tels que la mise en pause de l’écran de verrouillage, la détection WiFi, la fermeture de Wallet, le stockage de l’application Photos et les rapports de l’application Météo. Cette mise à jour a également apporté un ensemble de mises à jour de sécurité pour tous les appareils capables d’exécuter iOS 15.1 et iPadOS 15.1 le 25 octobre 2021.

Cette mise à jour corrige un problème de détection des réseaux WiFi, et un autre problème où Wallet s’arrêtait inopinément lors de l’utilisation de VoiceOver avec plusieurs passages. Cette mise à jour inclut une mise à jour de l’algorithme de la batterie pour l’iPhone 12 pour de meilleures estimations de la batterie, et corrige un problème où le verrouillage de l’écran pouvait être mis en pause suite à la lecture d’Audio depuis une application.

iOS 15.1 et iPadOS 15.1 sont tous deux disponibles dès maintenant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur les appareils compatibles. Les appareils recevant la mise à jour sont les suivants : iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6 s, iPhone 6 s Plus, iPhone SE (deuxième génération) iPhone SE (première génération) et iPod touch septième génération.