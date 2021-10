macOS Monterey est officiellement lancé, mais ses principales fonctionnalités ont été retardées

Apple a lancé la dernière version de son système d’exploitation Mac, macOS Monterey. Annoncé pour la première fois lors de la WWDC 2021, le logiciel est en version bêta depuis l’été et est enfin prêt à être lancé. Prêt à l’exécuter ? Voici ce qu’il y a de neuf dans Monterey.

Il apporte une série de nouvelles fonctionnalités au Mac. Vous pouvez copier et surligner du texte directement à partir de photos grâce à Texte en direct et créer des modes Ne pas déranger personnalisés avec différents paramètres grâce au mode Concentration – deux fonctionnalités qui sont également présentes dans iOS 15.

AirPlay et les Raccourcis, qui ont longtemps été des piliers d’iOS, sont maintenant sur le Mac pour la première fois. Enfin, Apple a lancé iCloud+, qui ajoute des fonctionnalités haut de gamme telles que le masquage des e-mails et le relais privé iCloud, sans frais supplémentaires pour les abonnés actuels à l’offre payante iCloud.

Ensuite, il y a Shared with You, qui ajoute une nouvelle section aux applications comme Photos, News et Podcasts, montrant le contenu pertinent qui a été partagé avec vous dans l’application Messages. Vous verrez les photos et les vidéos envoyées par Messages dans l’application Photos, par exemple, et les films et séries TV partagés dans l’application TV.

Cependant, tout ce qu’Apple a présenté à la WWDC n’a pas été intégré dans la version finale, et la société a déclaré que quelques fonctionnalités phares arriveront “plus tard cet automne”. Parmi les omissions, citons Universal Control, qui vous permet de contrôler un Mac et un iPad à l’aide d’un seul clavier et d’une seule souris. Placez les appareils l’un à côté de l’autre et lorsque le pointeur de votre souris atteint le bord d’un écran, il peut “sauter” sur l’autre appareil. Vous pouvez même l’utiliser pour déplacer rapidement des fichiers d’une plateforme à l’autre. Il pourrait s’agir de la meilleure fonctionnalité de macOS Monterey, mais elle n’est manifestement pas encore prête pour le prime time.

Outre Universal Control, une autre fonctionnalité actuellement absente est SharePlay. Elle est destinée aux appels de groupe FaceTime et permet aux participants de regarder le même contenu ensemble. Par exemple, vous pourriez vouloir partager le dernier épisode d’une série Apple TV+ et organiser une soirée de visionnage avec vos amis pendant un appel FaceTime. C’est ce que SharePlay vous permet de faire – ou plutôt, ce qu’il fera dès son lancement à l’automne.

Apple indique que MacOS Monterey fonctionnera sur les appareils suivants :

iMac : fin 2015 et plus tard

iMac Pro : 2017 et ultérieur

MacBook Air : début 2015 et ultérieur

MacBook Pro : début 2015 et ultérieur

Mac Pro : fin 2013 et ultérieur

Mac mini : fin 2014 et ultérieures

MacBook : début 2016 et ultérieur

Certaines fonctionnalités, comme Texte en direct et le flou d’arrière-plan dans FaceTime, seront exclusives aux Mac Silicon d’Apple et indisponibles sur les machines à base de processeurs Intel.

Si votre Mac est compatible avec macOS Monterey et que vous souhaitez vous lancer, j’ai élaboré un guide simple sur l’installation de macOS Monterey sur votre ordinateur Apple.