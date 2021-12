La fonction Universal Control de macOS Monterey pourrait être reportée à 2022

Apple a annoncé ses nouvelles versions de systèmes d’exploitation — iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey — lors de la WWDC 2021 en juin. Lors de la conférence des développeurs, une fonctionnalité qui a attiré tous les regards était le Universal Control.

Cette fonctionnalité, lorsqu’elle sera déployée, permettra aux utilisateurs de Mac d’utiliser leur iPad et leur Mac de manière transparente, comme un seul appareil. Cependant, cette fonctionnalité n’a pas encore atteint le stade de la version bêta, et il semble qu’elle sera reportée à 2022.

Universal Control sur macOS Monterey permet aux utilisateurs de travailler avec une seule souris et un seul clavier et de se déplacer entre le Mac et l’iPad. Si vous placez votre iPad à côté du Mac, et que vous faites glisser le curseur de votre souris dans la direction de l’iPad, vous avez la possibilité de contrôler l’iPad avec ce même périphérique, ce qui signifie que vous n’avez plus besoin d’accessoires supplémentaires pour votre iPad pour effectuer un travail productif.

Après la conférence WWDC 2021, Apple a annoncé que Universal Control ne ferait pas partie de la version initiale de macOS Monterey et iPadOS 15. La société a déclaré que la fonctionnalité sera « disponible plus tard cet automne ».

Après avoir déposé les dernières versions de ses systèmes d’exploitation – dont iOS 15.2, iPad OS 15.2, macOS Monterey 12.1, watchOS 8.3, et tvOS 15.2 – en ce début de semaine, Universal Control est absente…

Quoi de neuf dans macOS Monterey 12.1 ?

Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qu’il y a de nouveau dans macOS Monterey 12.1. Eh bien, Apple indique qu’elle résout simplement un bug de SwiftUI où « les applications basées sur des documents n’incluent plus un élément de menu Enregistrer sous au-dessus de Dupliquer ». Et bien sûr, elle corrige quelques bugs, mais le paramètre Universal Control est toujours indisponible dans les préférences système. La fonctionnalité a fait une apparition ici et là sur macOS, mais vous ne pouvez toujours pas l’utiliser.

Apple, si elle suit son calendrier habituel de sortie des fonctionnalités, publiera d’abord Universal Control dans le canal bêta de macOS Monterey. Si vous souhaitez installer la version bêta, les mises en garde habituelles s’appliquent. Essayez d’installer sur un appareil secondaire, car des bugs peuvent se glisser dans le logiciel, même pour des mises à jour très mineures comme celle-ci.