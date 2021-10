Twitter déploie un bouton d’abonnement à la newsletter Revue pour les tweets

Au début de l’année, Twitter a acquis le service de newsletter par courrier électronique Revue, dans l’espoir d’attirer les journalistes et les écrivains qui souhaitent partager du contenu long sans se sentir limités par la limite de 280 caractères imposée par Twitter.

Ainsi, quelques mois après avoir révélé ses projets concernant l’acquisition de Revue et l’avenir des newsletters sur sa plateforme, Twitter a introduit des boutons d’abonnement à Revue sur les tweets, permettant aux utilisateurs de monétiser le contenu qu’ils publient déjà. Cette nouvelle option vient s’ajouter à la fonctionnalité Tip Jar, qui permet aux utilisateurs de placer dans leur bio des liens vers des applications et des plateformes payantes.

Revue fait partie d’un nombre croissant de plateformes de publication en ligne qui permettent aux écrivains et aux éditeurs d’envoyer des lettres d’information aux lecteurs. L’idée est de donner aux écrivains et aux éditeurs un moyen de tirer des revenus de leurs lecteurs en utilisant un système d’abonnement, les lecteurs payant un certain montant par mois pour lire le contenu.

📣 We’ve got big news. (You’re really going to like this.)

Starting today, your followers can subscribe to Revue newsletters directly from Tweets in their timeline.

This is already enabled for all Revue writers on desktop and mobile web, with iOS and Android to follow soon. ✨ pic.twitter.com/6eBxvGWyxH

—Revue (@revue) October 22, 2021