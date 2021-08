Twitter ajoute un bouton d’abonnement à la newsletter Revue sur la page de profil

Twitter lance aujourd’hui une mise à jour logicielle de la nouvelle fonctionnalité de sa plateforme de newsletter Revue, récemment acquise, destinée aux écrivains et aux éditeurs.

En effet, Twitter teste actuellement une fonctionnalité qui rendra encore plus attrayante l’utilisation de Revue : la possibilité de s’abonner à une newsletter directement à partir d’un profil Twitter, sans avoir à suivre un lien vers un site Web distinct. Cette fonctionnalité peut être activée par tous les rédacteurs de bulletins d’information Revue, mais le bouton n’est initialement présenté qu’à un groupe test d’utilisateurs de Twitter sur Android et sur le Web.

Comme l’explique Revue : « Revue permet à tout le monde de créer et de publier des bulletins d’information gratuitement et facilement. Nous voulons donc qu’il soit tout aussi facile de transformer vos abonnés Twitter en abonnés. Le groupe test pourra utiliser la fonctionnalité sur Android et le Web, iOS suivra bientôt ».

It’s here 🧡

Today, we’re starting to test a feature that allows people to subscribe to your Revue newsletter directly from your Twitter profile.

It’s available to all Revue creators immediately. To start though, your newsletters will show only for a test group on Twitter. pic.twitter.com/YDa1aOGeLM

—Revue (@revue) August 19, 2021