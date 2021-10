Les hôtes de Google Meet pourront désactiver les micros et les caméras des participants

La nouvelle fonctionnalité permet aux hôtes de couper le son des participants et, si nécessaire, leur flux vidéo. Les participants ne pourront pas réactiver ces fonctions tant que l’hôte ne les aura pas déverrouillées. Cette option va s’avérer particulièrement utile pour les utilisateurs qui se trouvent dans un environnement bruyant et qui ne parviennent pas à se mettre en sourdine lorsqu’ils ne parlent pas.

Google a annoncé une version plus large et moins utile de cette fonctionnalité au début de l’année, permettant aux organisateurs de réunions de mettre en sourdine tous les participants à un chat vidéo de groupe sur ordinateur. Cette nouvelle fonctionnalité s’appuie sur cette dernière, en donnant aux hôtes davantage de contrôle sur les participants d’une manière qui devrait profiter à tous.

Google Meet, la plateforme de chat vidéo analogue à Zoom et Teams, se dote d’une nouvelle fonctionnalité importante qui permet aux hôtes de mieux contrôler l’expérience globale. Google a annoncé sur son blog Workspace que, dès maintenant pour certains utilisateurs et dans un avenir proche pour tous les autres, les hôtes de Google Meet peuvent mettre en sourdine et masquer les flux vidéo des participants perturbateurs .