HarmonyOS Next : Huawei rompt avec Android, et lancera son OS le 22 octobre

Huawei organisera une conférence de lancement de produits le 22 octobre en Chine, où la société devrait présenter la série nova 13 et le très attendu HarmonyOS Next.

Cette nouvelle version d’HarmonyOS marque une étape importante pour Huawei, car elle élimine la dépendance à Android (AOSP) et adopte un micro-noyau développé en interne, basé sur le noyau open source OpenHarmony.

HarmonyOS Next s’appuiera sur App Gallery pour le téléchargement d’applications et sur les Huawei Mobile Services (HMS) pour les services essentiels. Les développeurs sont encouragés à créer des applications compatibles avec l’API 12 et à utiliser ArkUI et ArkCompiler pour un développement fluide.

Plus de 10 000 applications et services sont déjà compatibles avec HarmonyOS Next, couvrant plus de 90 % des cas d’utilisation des consommateurs.

HarmonyOS Next vise à unifier l’expérience utilisateur sur tous les types d’appareils grâce à la fonctionnalité Super Device, qui permet d’intégrer différents appareils intelligents en un seul « super appareil ». Les appareils peuvent ainsi collaborer et partager leurs ressources pour offrir une expérience fluide et cohérente.

Huawei Mate 70 : lancement avec HarmonyOS Next ?

La série Huawei Mate 70, attendue pour novembre 2024, pourrait être lancée avec un système à double boot, capable d’exécuter des applications natives HarmonyOS Next et des applications basées sur AOSP. Cette stratégie pourrait permettre un lancement mondial de la série, avec une version exclusive HarmonyOS Next pour la Chine.

Le lancement d’HarmonyOS Next marque une étape importante pour Huawei dans sa quête d’indépendance technologique et son ambition de créer un écosystème d’appareils et de services complet et performant.