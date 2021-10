Facebook Messenger permet à un groupe de partager une expérience de réalité augmentée

Facebook Messenger ajoute des « effets de groupe » qui permettent à tous les participants à un appel vidéo de participer en même temps à la même expérience de réalité augmentée. Ces effets sont disponibles dès maintenant pour les appels vidéo Messenger ainsi que pour Messenger Salons, la fonction de vidéoconférence du service – analogue à Zoom, et seront bientôt disponibles sur Instagram, indique l’entreprise.

Presque tous les utilisateurs de réseaux sociaux connaissent les effets de réalité augmentée ; ce sont d’amusants filtres qui, par exemple, permettent aux utilisateurs de Snapchat de changer de look, de porter des lunettes virtuelles, etc. Les effets de groupe de Facebook sont identiques et ajoutent un élément de divertissement à l’expérience de chat vidéo de groupe.

La grande nouveauté, c’est que toutes les personnes présentes dans une salle Messenger ou lors d’un appel vidéo Messenger peuvent utiliser les filtres AR en même temps.

Selon Facebook, plus de 70 effets de groupe sont disponibles au lancement, y compris un jeu où les joueurs s’affrontent pour construire un hamburger virtuel, et un autre où un chat orange virtuel photobombe l’appel. Il s’agit d’un changement par rapport aux fonctions de réalité augmentée existantes du service, qui ont tendance à ne s’appliquer qu’à un seul participant à la fois.

Facebook indique que les développeurs pourront créer davantage d’effets de groupe à l’aide de son API Spark AR à partir de la fin du mois.

Tout le monde en profite

Les utilisateurs peuvent accéder aux effets de groupe en appuyant sur le smiley lors d’un appel, puis en sélectionnant « Effets de groupe ». D’une manière générale, les filtres et les expériences de réalité augmentée ont été isolés pour un seul utilisateur. « Effets de groupe » fait évoluer l’expérience en permettant à deux ou plusieurs personnes situées dans des endroits différents de participer au même jeu de réalité augmentée ou de présenter leurs propres filtres de réalité augmentée pendant un appel.

Outre les expériences de réalité augmentée de groupe, Facebook a également annoncé une série de fonctionnalités plus modestes pour ses services de chat ce mois-ci. De nouveaux « effets de mots » permettront aux utilisateurs de Messenger sur iOS (et éventuellement aux utilisateurs d’Android) de déclencher une animation dans un chat lorsqu’une phrase spécifique est utilisée. Par exemple, en août, la société a montré comment la phrase « Joyeux anniversaire ! » pouvait être configurée pour déclencher l’émoji « confetti » qui s’envole vers le haut de l’écran. Il existe également de nouveaux « Soundmojis » en lien avec No Time to Die, ainsi que des thèmes de chat et des illustrations d’Halloween pour les discussions Messenger et les DM Instagram.