Le Raspberry Pi subit sa toute première augmentation de prix à cause de la pénurie

En réponse à des problèmes de chaîne d’approvisionnement, notamment autour des semi-conducteurs, Raspberry Pi augmente le prix de la version du Raspberry Pi 4 vendue avec 2 Go de RAM. Cette augmentation, qui, selon le PDG Eben Upton, est la toute première de l’entreprise, verra le prix du Pi 4 de 2 Go passer de 35 à 45 dollars, soit une hausse de 10 dollars. Pour répondre aux besoins des clients disposant d’un budget plus serré, la société réintroduit le Pi 4 à 1 GB à 35 dollars, qui avait été abandonné l’année dernière.

« Ces changements de prix ne sont pas là pour perdurer », écrit Upton. « Au fur et à mesure que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale s’atténuent, nous continuerons à réexaminer cette question, et nous voulons que les prix reviennent là où ils étaient aussi vite que possible », précise-t-il.

Upton a déclaré que les défis de la chaîne d’approvisionnement sont susceptibles de se poursuivre tout au long de l’année prochaine, faisant écho aux prédictions de plus grandes entreprises comme TSMC, NVIDIA et Foxconn, mais a ajouté que l’entreprise voit « des signes précoces que la situation de la chaîne d’approvisionnement commence à se détendre ».

C’est une augmentation de prix significative de plus de 25 % pour le Pi 4 de 2 Go, un ordinateur prisé pour son prix abordable, qui pourrait avoir un impact important sur les clients industriels qui utilisent les Raspberry Pi. Selon Upton, bien que le monde semble émerger lentement de la pandémie, les semi-conducteurs restent très demandés, car les entreprises achètent en panique des composants pour s’assurer d’en avoir suffisamment pour répondre à leurs propres besoins.

Ces changements reviennent effectivement sur la baisse de prix introduite par Raspberry Pi en février de l’année dernière en réponse à la chute des prix de la mémoire vive. Cette baisse est intervenue quelques semaines seulement avant que la pandémie liée à la COVID-19 ne commence à bouleverser la demande et l’offre de technologies grand public. Depuis lors, tout le monde, des fabricants de consoles de jeux et de cartes graphiques aux constructeurs automobiles, a dû faire face à des pénuries de composants clés, limitant leur capacité à produire suffisamment de produits pour répondre à la demande.

Migrer sur le Pi 4 de 1 Go

Raspberry Pi ajoute qu’elle ne privilégie pas la production du Raspberry Pi 3B Plus et conseille aux clients qui comptent sur ce modèle de migrer vers le Pi 4 de 1 Go s’ils veulent garantir une disponibilité ininterrompue.

Payer 10 dollars de plus pour le modèle de 2 Go n’est pas trop demander quand on sait à quel point d’autres industries se débattent avec un manque de composants. Cette hausse de prix incitera probablement davantage de personnes à acheter le Raspberry Pi 4 Go, qui ne coûte que 55 dollars. Le modèle 8 Go est le plus cher, à 75 dollars.