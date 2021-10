Tout ce que Google a annoncé lors de son événement dédié au Pixel 6

Hier soir, Google a mené son événement de lancement d’automne du Pixel 6, où elle a annoncé deux nouveaux smartphones ainsi qu’une foule de fonctionnalités prises en charge par son nouveau processeur Tensor.

Voici les plus grandes choses que Google a annoncées lors de sa diffusion en direct.

Après des mois de fuites, nous avons obtenu tous les détails sur les smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google — le Pixel 6 sera vendu à 649 euros et le Pixel 6 Pro à 899 euros.

Tous deux seront équipés du processeur Tensor de Google et d’un capteur photo principal de 50 mégapixels (qui réduit les images à 12,5 mégapixels lors du traitement). Les smartphones disposent également d’un capteur photo ultra-large, et le Pro ajoute un capteur téléobjectif et donne à la caméra frontale une mise à niveau avec un objectif plus large et un capteur de plus haute résolution.

Le modèle Pro est également plus grand physiquement, mais ce n’est pas une différence majeure.

Une grande partie de l’événement de Google était axée sur le processeur Tensor conçu par Google qui alimente le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Google a montré comment les prouesses d’apprentissage automatique de sa puce seraient en mesure d’aider à des tâches telles que la reconnaissance vocale, rendre les photos moins floues (et même effacer automatiquement les personnes indésirables de l’arrière-plan), ainsi que les légendes et la traduction en temps réel.

En dehors du machine learning (ML), Google affirme qu’elle devrait être compétitive avec les derniers processeurs Snapdragon de Qualcomm en ce qui concerne les performances globales du CPU et du GPU.

Google a également souligné comment la puce Tensor pourrait aider ses smartphones à être plus personnalisés pour vous, mais n’a pas donné beaucoup de détails sur la façon dont cela fonctionnerait exactement.

Lors de la Google I/O 2021, Google a annoncé qu’elle travaillait à améliorer ses caméras et le traitement des photos pour les personnes à la peau plus foncée, et aujourd’hui, nous avons pu voir certains de ces résultats. La technologie Real Tone de Google, qui fonctionnera à la fois dans l’application Appareil photo et dans les applications tierces, tentera de représenter avec précision les tons de la peau des gens au lieu de faire des choses bizarres avec l’exposition et le contraste comme les anciens smartphones le faisaient.

La présentation avant-après de Google était impressionnante, mais nous devrons voir comment elle se comporte dans le monde réel.

Vous pourrez accéder rapidement à l’appareil photo de Snapchat en tapotant l’arrière du Pixel, même depuis l’écran de verrouillage. Bien sûr, vous devrez vous connecter au smartphone pour envoyer le Snap à vos amis, mais c’est probablement le moyen le plus rapide d’envoyer un Snap que nous ayons vu jusqu’à présent.

