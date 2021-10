Samsung annonce le Galazy Z Flip 3 Bespoke Edition : 49 nouvelles combinaisons

Lors de l’événement Samsung Galaxy Unpacked 2 aujourd’hui, la société a annoncé plusieurs nouveaux appareils et une collaboration spéciale avec Maison Kitsuné. Outre les appareils Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Buds 2 Special Edition, la société a également dévoilé le Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition.

Fidèle à la nature jeune de l’appareil, Samsung « débloque » une série de nouvelles options de couleurs pour les plaques arrière supérieure et inférieure ainsi que pour le cadre du téléphone qui satisferont certainement vos besoins de personnalisation. La série Galaxy Watch 4 offre également une variété de nouvelles couleurs de boîtier, de tailles et de styles de bracelet.

Le nouveau Galaxy Z Flip 3 a les mêmes entrailles et spécifications et ressemble au Galaxy Z Flip 3 standard qui a été annoncé plus tôt en août, mais il a reçu un traitement spécial avec de toutes nouvelles combinaisons de couleurs. L’appareil est livré dans diverses nouvelles couleurs, ainsi que de nouveaux fonds d’écran et de légers ajustements pour personnaliser davantage l’expérience.

À partir d’aujourd’hui, les clients pourront concevoir leur Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition depuis le Bespoke Studio, qui offrira une expérience attrayante avec un aperçu à 360 degrés des combinaisons. Les clients pourront faire des combinaisons en choisissant parmi les options de cadre du téléphone (noir ou argent) et les couleurs avant et arrière (rose, blanc, noir ou les nouvelles couleurs [bleu et jaune].

Toutes ces couleurs peuvent être mélangées librement, de sorte que vous pouvez obtenir une plaque supérieure bleue avec une plaque inférieure jaune, entourée d’un cadre de téléphone noir, par exemple, ou opter pour les mêmes couleurs sur le dessus et le dessous, selon ce qui vous plaît. Samsung affirme avoir choisi ces couleurs spécifiques parmi des milliers d’autres teintes, car elles se complètent au mieux.

49 combinaisons possibles

Il y aura un total de 49 combinaisons possibles, vous aurez donc beaucoup d’options pour exprimer votre personnalité et votre style uniques.

Le Galaxy Z Flip 3 Special Edition sera vendu à partir de 1 159 euros et sera accompagné de 12 mois de protection Samsung Care+, qui couvre les dommages accidentels, y compris les remplacements d’écran, les dégâts des eaux et le remplacement de la couverture arrière. Les clients peuvent également utiliser Samsung.com et profiter d’un crédit de reprise allant jusqu’à 590 euros pour le Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition.

Le Bespoke Edition du Galaxy Z Flip 3 est maintenant disponible sur le site Web de Samsung où vous pouvez concevoir votre appareil pour vous exprimer. En raison de la nature profondément personnalisée du nouveau Z Flip 3 Bespoke Edition, Samsung prévient qu’il faudra quelques semaines avant qu’une commande puisse être expédiée à l’acheteur, car chaque appareil est fabriqué sur mesure. C’est logique, car ces diverses combinaisons de couleurs ne peuvent pas être produites en masse comme le Z Flip 3 standard et « nécessitent plus de temps, d’efforts et de planification par rapport aux appareils qui peuvent être fabriqués à l’avance dans des lots plus importants ».