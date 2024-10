Huawei Nova 13 et 13 Pro : La photographie IA à l’honneur

Le Nova 13 est équipé d’un écran OLED plat de 6,7 pouces avec une résolution de 2412 × 1084 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 070 millions de couleurs. Le Nova 13 Pro dispose quant à lui d’un écran OLED quad-courbé de 6,76 pouces avec une résolution de 2776×1224 pixels et les mêmes caractéristiques de rafraîchissement. Les deux modèles sont protégés par un verre renforcé en lithium-silicium-aluminium.

Les deux appareils sont alimentés par le chipset Kirin 8000, couplé à 12 Go de RAM (LPDDR4X pour le Nova 13 et LPDDR5 pour le Nova 13 Pro). Ils fonctionnent sous HarmonyOS 4.2.

De performantes caméras avec des fonctionnalités IA

Le Nova 13 dispose d’un capteur principal RYYB de 50 mégapixels avec double OIS, d’un objectif macro ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 60 mégapixels pour des selfies portraits époustouflants.

Le Nova 13 Pro améliore l’expérience photographique avec une caméra frontale de 60 mégapixels avec zoom 5x et QPD, un capteur principal ultra variable anti-tremblement de 50 mégapixels, un téléobjectif portrait 3x de 12 mégapixels et un objectif macro ultra grand-angle de 8 mégapixels. Il prend en charge une ouverture variable physique de f/1.4 à f/4.0.

Les deux modèles intègrent le moteur de portrait Da Vinci 2.0 de Huawei et des fonctionnalités d’IA telles que AI Best Expression, AI Upscaling, AI Object Removal et AI Smart Cutout.

Batterie et connectivité

Les Nova 13 et Nova 13 Pro sont équipés d’une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide Turbo de 100 W. Ils disposent également de capteurs d’empreintes digitales sous l’écran, du NFC, du Bluetooth 5.2 et de haut-parleurs stéréo.

La communication par satellite Beidou est également prise en charge, permettant d’envoyer des messages texte et des images par satellite.

Prix et disponibilité des Huawei Nova 13 et 13 Pro

Le Nova 13 est proposé à partir de 2 699 yuans (environ 340 €) pour la version 256 Go. Le modèle Pro est vendu à partir de 3 699 yuans (environ 465 €) pour la version 256 Go. Les deux modèles seront disponibles à l’achat à partir du 25 octobre.

Avec la série Nova 13, Huawei propose des smartphones performants et élégants, qui mettent l’accent sur la photographie IA et la communication par satellite.