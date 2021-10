Le Xiaomi 12 détaillé dans un brevet vieux d’un an ?

Nous devrions tous prêter attention à Xiaomi. Alors que Samsung et Apple sont serrés dans une lutte pour les parts de marché aux États-Unis, Xiaomi a discrètement dépassé Samsung pour la première place en Europe avec une part de marché de 25,3 %.

La marque chinoise dispose d’un énorme portefeuille de gadgets — des chiens robots aux lunettes connectées Micro LED, et son activité de smartphones se porte mieux que jamais. Maintenant, grâce à un dépôt de brevet récemment déterré, nous pourrions avoir un aperçu du prochain flagship de l’entreprise — le Xiaomi 12.

Le brevet en question a été déposé le 25 septembre 2020, et officiellement publié il y a quelques jours seulement, découvert par LetsGoDigital. Et bien qu’il ne mentionne pas spécifiquement un nom ou un numéro de modèle, il y a certaines caractéristiques qui suggèrent que nous parlons d’un flagship. Si nous jetons un coup d’œil aux dessins du dépôt de brevet, nous pouvons immédiatement remarquer l’écran incurvé et les bords très fins autour de l’écran. L’avant du smartphone ressemble beaucoup au Xiaomi Mi 11, avec un trou de perforation pour la caméra selfie dans le coin supérieur gauche.

L’écran semble également avoir des coins arrondis avec une courbure plus extrême que celle vue sur le Xiaomi Mi 11. Plus de détails peuvent être trouvés à l’arrière, car ce mystérieux appareil arbore une toute nouvelle disposition de la caméra principale.

Le système de triple caméra est placé au centre dans une bosse allongée en forme de pilule. Le capteur photo principal se trouve sur le dessus et semble être entouré d’un épais anneau, bien qu’il puisse s’agir simplement de la façon dont le dessin représente la caméra (ou d’un potentiel flash circulaire ?).

Gros focus sur la photo

Sous la caméra principale se trouve une caméra circulaire plus petite qui s’occupe probablement des clichés ultra-larges. Plus bas, on trouve un objet de forme rectangulaire qui est certainement une caméra à zoom périscope — il n’y a aucun autre système qui emploie cette forme spécifique de l’objectif. En bas, on voit ce qui semble être un flash LED ou une sorte de capteur (ToF ?) et si on regarde le smartphone de côté, on peut voir que l’objectif principal dépasse plus loin que les deux autres.

Au début du mois dernier, une rumeur a commencé à circuler sur le Web, suggérant que le Xiaomi 12 pourrait se vanter d’un capteur de 200 mégapixels dans sa caméra principale. La deuxième caméra principale pourrait être empruntée au smartphone haut de gamme actuel de Xiaomi, le Mi 11 Ultra, qui utilise un capteur Samsung ISOCELL GN2 de 50 mégapixels. Il semble que Xiaomi va progressivement retirer le capteur de caméra 108 mégapixels de ses flagships et l’apporter à ses modèles de milieu de gamme.

Outre la photo, nous avons entendu que le Xiaomi 12 sera équipé du dernier processeur haut de gamme Snapdragon 895, qui n’a même pas encore été commercialisé. Le futur flagship de Xiaomi sera capable de se charger sans fil avec jusqu’à 100 watts de puissance, et à 120 watts en filaire. Enfin, l’écran du Xiaomi i 12 pourrait présenter le dernier cri de l’industrie technologique — un panneau LTPO avec un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz.