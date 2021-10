La planification d’un direct et le mode d’entraînement permettent de mieux vivre les Live Instagram

Instagram déploie de nouvelles fonctionnalités pour ses capacités de diffusion en direct, et cela améliorerait potentiellement l’expérience des utilisateurs, des fans, et même des créateurs de contenu de bien gérer leur contenu. Cela contribuerait également à fournir aux gens une chance de définir leurs calendriers pour ledit événement, car Instagram Live est initialement connu pour ne pas avoir d’horaires pour ses événements en direct.

Les utilisateurs ont reçu la fonction de diffusion en direct dans le pays en décembre 2016 pour l’application Instagram, et c’est l’une des mises à jour les plus intéressantes pour la plateforme de partage de médias par Facebook. L’une de ses prochaines fonctionnalités pour le live était l’idée de l’écran partagé, et elle peut potentiellement amener les autres créateurs de contenu et les fans à rejoindre le flux et avoir une chance d’interagir avec eux.

La programmation des directs d’Instagram est l’une des dernières fonctionnalités que la plateforme de partage de médias a mises en place pour ses utilisateurs et elle est très utile pour ceux qui l’utilisent le plus souvent. La programmation en direct a été révélée par l’entreprise sur son compte Twitter, où elle a expliqué comment la nouvelle fonctionnalité fonctionnerait une fois qu’elle serait lancée.

