Le OnePlus 9RT est lancé avec un Snapdragon 888 et un capteur principal de 50 mégapixels

Comme révélé plus tôt le mois dernier, il n’y aura pas de série phare OnePlus 9T cette année. Au lieu de cela, la société chinoise a simplement rafraîchi son smartphone OnePlus 9R centré sur le jeu avec un modèle « T », et des mises à niveau mineures. Le OnePlus 9RT embarque le puissant chipset Snapdragon 888 5G, ainsi qu’un écran doté d’un taux d’échantillonnage tactile de 600 Hz et d’un capteur photo de 50 mégapixels.

Comme c’est le cas avec la série « T », le OnePlus 9RT apporte des améliorations mineures, mais substantielles par rapport à son prédécesseur sur le plan des performances et de la caméra. La société a également légèrement amélioré l’écran afin de mieux positionner la série OnePlus 9R comme un smartphone axé sur le jeu. Donc, sans plus tarder, vérifions les spécifications clés.

Pour commencer, le OnePlus 9RT dispose du même écran Fluid AMOLED de 6,62 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution full HD+. Cependant, il prend désormais en charge un taux d’échantillonnage tactile de 600 Hz, par opposition au taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz de son prédécesseur. Cela signifie que le OnePlus 9RT va désormais enregistrer votre saisie tactile encore plus rapidement qu’auparavant.

Dans un teaser officiel, la société a confirmé que le taux d’échantillonnage tactile de 600 Hz, couplé à de nouvelles optimisations, conduira respectivement à une amélioration de 57 % et 47 % du délai de clic et du délai de glissement. Le smartphone a été développé en partenariat avec l’équipe d’esports de OnePlus.

Passons à la prochaine mise à niveau majeure, c’est le processeur Snapdragon 888 sous le capot. Contrairement à ses grands frères de la série OnePlus 9, le OnePlus 9R était équipé du chipset Snapdragon 870. Le OnePlus 9RT arrive maintenant avec le SoC phare de Qualcomm, associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 (avec 7 Go de RAM virtuelle) et jusqu’à 256 Go de stockage interne UFS 3.1.

Un smartphone centré sur le jeu

L’appareil fonctionne sous OxygenOS 11 basé sur Android 11 hors de la boîte, mais il pourra être mis à niveau vers OxygenOS 12 dans les semaines à venir. De plus, puisque OnePlus présente cette gamme comme un smartphone centré sur le jeu, vous avez un nouveau système de refroidissement à cinq couches à bord. Il y a un système de refroidissement de 19 067,44 mm2 pour garder les températures sous contrôle pendant les tâches de haute performance.

Ensuite, parlons des caméras. Le OnePlus 9RT est équipé d’une configuration améliorée de trois caméras de 50 mégapixels à l’arrière. Vous avez maintenant le capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels avec OIS comme objectif principal. C’est le même capteur qui est intégré dans le OnePlus Nord 2, une amélioration par rapport au capteur de 48 mégapixels de son prédécesseur. Outre le capteur de 50 mégapixels, vous avez un capteur ultra grand-angle de 16 mégapixels avec un FOV de 123 degrés et une caméra macro de 2 mégapixels à l’arrière. Vous trouverez également une caméra frontale de 16 mégapixels à bord.

La construction et le reste des spécifications restent à peu près les mêmes que son prédécesseur. Vous avez une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support Warp Charge de 65 W. Il y a un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, ainsi qu’un port USB-C, du Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et 5G pour compléter les options de connectivité.

Prix et disponibilité

Le prix du OnePlus 9RT a été fixé à 3 299 CNY (~ 440 euros) pour la variante de base 8 Go de RAM + 128 Go de stockage, tandis que les variantes haut de gamme 8 Go + 256 Go et 12 Go + 256 Go coûteront respectivement 3 499 CNY (~ 470 euros) et 3 799 CNY (~ 510 euros).

Le smartphone sera disponible en deux variantes de couleur, à savoir argent et noir. Il est désormais disponible en précommande en Chine et sera livré à partir du 19 octobre. Il n’y a actuellement aucun mot sur la date de lancement du OnePlus 9RT en dehors de la Chine. .