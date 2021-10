Les caractéristiques du OnePlus 9RT sont dévoilées avant son lancement

Après que OnePlus a annulé le lancement de la série OnePlus 9T cette année, il y a eu une grosse médiatisation autour du futur OnePlus 9RT. La semaine dernière, après que le célèbre informateur Evan Blass ait partagé les rendus officiels de l’appareil, OnePlus a annoncé la date de lancement officielle de l’appareil en Chine. Maintenant, avant son lancement le 13 octobre, la fiche technique complète du OnePlus 9RT a fuité en ligne.

Selon de récents rapports et fuites, le OnePlus 9RT sera doté de fonctionnalités avancées et apportera des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur. Pour commencer, l’appareil sera doté d’un panneau Samsung E4 AMOLED prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 600 Hz. Donc, comme on peut l’imaginer, le OnePlus 9RT offrira une latence tactile minimale pendant le jeu pour offrir une expérience de jeu sans décalage.

Sous le capot, l’appareil sera équipé du SoC Qualcomm Snapdragon 888, qui comprend un moteur AI Qualcomm de 6e génération et un DSP Hexagon 780. Le chipset sera associé à une mémoire vive LPDDR5 de 12 Go avec une prise en charge de 7 Go de mémoire virtuelle.

En ce qui concerne les caméras, le OnePlus 9RT sera doté d’une configuration à trois caméras, dont un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels comme objectif principal. C’est le même objectif que OnePlus a inclus dans le dernier appareil OnePlus Nord 2 et c’est une grande amélioration par rapport à l’objectif principal de 48 mégapixels du OnePlus 9 R.

En ce qui concerne la batterie, l’appareil va disposer d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support pour la charge rapide de 65 W. Vous trouverez également un système thermique de 19 067,44 mm² pour garder la température de l’appareil sous contrôle pendant les tâches de haute performance.

Rendez-vous le 13 octobre

Le OnePlus 9RT sera disponible en deux coloris — argent et noir, et le modèle noir sera livré avec un panneau arrière mat. L’appareil devrait fonctionner sous Oxygen OS 12, basé sur Android 12.

Ce sont quelques-unes des spécifications du OnePlus 9RT qui ont récemment fait l’objet de fuites. Suite à ces fuites, OnePlus a même confirmé certaines des caractéristiques et a partagé une image officielle du OnePlus 9RT (ci-jointe ci-dessus) sur Weibo. En outre, l’appareil est actuellement répertorié sur la plateforme de commerce électronique chinoise JD.com avec la mention « à paraître ».

OnePlus dévoilera officiellement le OnePlus 9RT le 13 octobre à 13 h 30, heure en Française, en Chine.